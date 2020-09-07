Мариуполь выиграл спарринг у своей молодежной команды

Автором единственного гола стал Даниил Игнатенко

  • 07.09.2020 04:58
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Мариуполь выиграл спарринг у своей молодежной команды
© ФК Мариуполь

6 сентября в рамках подготовки к возобновляющемуся в следующие выходные чемпионату первая команда «Мариуполя» провела спарринг с молодежным составом. 

Игра, которая проходила на поле клубной базы, получилась интересной и богатой на острые моменты. Но благодаря отличной игре вратарей в матче был забит только один мяч. Его автором стал Даниил Игнатенко.

«Мариуполь» – «Мариуполь» U-21 – 1:0
Гол: Игнатенко, 70 (1:0).

«Мариуполь»: Кудрик (Гальчук, 46), Кирюханцев (Тищенко, 46), Муравский (Сагуткин, 46), Чоботенко (Быков, 46), Горбунов (Кирюханцев, 63), Мишнев, Стасюк (игрок на просмотре, 46), игрок на просмотре (Игнатенко, 46), Кулиев (Байдал, 46), Петерман, Кулаков (Библик, 63)

Гл.тренер – Остап Маркевич

«Мариуполь» U-21: Гальчук (Кудрик, 46), Саенко (Царюк, 65), Мамросенко, Шушко, К.Романюк (Прокопчук, 68), Выскребенцев, Приходько (Плакса, 65), Доброхотов (Кошкош, 65), Кожевников (Поталов, 46), Бондар (Козицкий, 46), Литюк (Трофимюк, 46)

Ст.тренер – Алексей Гетьман

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Источник — ФК Мариуполь

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