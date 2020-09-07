Бабье лето. Кого клубы УПЛ делегировали в сборные и с кем играют спарринги?

Следим за клубами украинской Премьер-лиги во время паузы на матчи национальных команд

  • 07.09.2020 05:05
  • 8074 просмотра
  • 1 комментарий
Бабье лето. Кого клубы УПЛ делегировали в сборные и с кем играют спарринги?
© ФК Динамо Киев

Предлагаем вниманию читателей результаты и расписание контрольных встреч команд украинской Премьер-лиги во время паузы на матчи сборных в августе-сентябре 2020 года.

Также можно ознакомиться с футболистами, которые получили вызов в различные национальные сборные.

ОБНОВЛЯЕТСЯ

Клуб Вызваны в сборные Контрольные матчи


Шахтер

Вратари:

Андрей Пятов (Украина)

Анатолий Трубин (Украина U-21)

Защитники:

Давид Хочолава (Грузия)

Сергей Кривцов (Украина)

Сергей Болбат (Украина)

Валерий Бондарь (Украина)

Николай Матвиенко (Украина)

Виктор Корниенко (Украина U-21)

Полузащитники:

Манор Соломон (Израиль)

Евгений Коноплянка (Украина)

Тарас Степаненко (Украина)

Марлос (Украина)

Виктор Коваленко (Украина)

Нападающий:

Жуниор Мораес (Украина)

 05.09. Шахтер – Олимпик – 1:2


Динамо

Вратарь:

Георгий Бущан (Украина)

Защитники:

Александр Караваев (Украина)

Александр Тымчик (Украина)

Александр Сирота (Украина)

Данил Скорко (Украина U-21)

Илья Забарный (Украина U-21)

Томаш Кендзера (Польша)

Полузащитники:

Сергей Сидорчук (Украина)

Виктор Цыганков (Украина)

Николай Шапаренко (Украина)

Георгий Цитаишвили (Украина U-21)

Сергей Булеца (Украина U-21)

Богдан Леднев (Украина U-21)

Нападающие:

Жерсон Родригеш (Люксембург)

Владислав Супряга (Украина)

02.09. Динамо – Динамо U-21 – 3:1

05.09. Динамо – Колос – 1:0


Заря

Защитник:

Джоель Абу Ханна (Израиль)

Полузащитник:

Максим Лунев (Украина U-21)

30.08. Заря – Ингулец – 3:1

05.09. Заря – Александрия – 4:0


Десна

Защитник:

Ефим Конопля (Украина U-21)

29.08. Десна – Оболонь – 5:2

05.09. Десна – Шахтер U-21 – 5:1

05.09. Десна – Полесье – 0:0


Александрия

Вратарь:

Олег Билык (Украина U-21)

Защитник:

Владислав Бабогло (Украина U-21)

30.08. Александрия – Кривбасс – 4:2

05.09. Александрия – Заря – 0:4


Колос

Полузащитник:

Евгений Смирный (Украина U-21)

29.08. Колос – Олимпик – 3:1

04.09. Колос – Оболонь – 3:1

05.09. Колос – Динамо – 0:1


Днепр-1

Защитник:

Владислав Дубинчак (Украина U-21)

Полузащитники:

Арсений Батагов (Украина U-21)

Александр Назаренко (Украина U-21)

30.08. Днепр-1 – Днепр-1 U-21 – 5:1

05.09. Днепр-1 – Ингулец – 2:2


Мариуполь

Полузащитники:

Максим Чех (Украина U-21)

Алексей Кащук (Украина U-21)

Дмитрий Топалов (Украина U-21)

Артем Бондаренко (Украина U-21)

 06.09. Мариуполь – Мариуполь U-21 – 1:0


Олимпик

Полузащитник:

Даниэль Романовский (Литва)

29.08. Олимпик – Колос – 1:3

30.08. Олимпик – сборная Украины U-21 – 1:5

05.09. Олимпик – Шахтер – 2:1


Ворскла

Вратарь:

Дмитрий Ризнык (Украина U-21)

29.08. Ворскла – сборная свободных агентов

29.08. Ворскла – Минай – 2:4

02.09. Ворскла – Минай – 2:1


Львов

Защитник:

Энес Махмутович (Люксембург)

Полузащитник:

Микель Айнсалу (Эстония)

 Даты и соперники пока не известны

Минай		 Сборников нет

29.08. Минай – сборная свободных агентов

29.08. Минай – Ворскла – 4:2

02.09. Минай – Ворскла – 1:2

Рух		 Сборников нет Даты и соперники пока не известны
 
Ингулец		 Сборников нет

30.08. Ингулец – Заря – 1:3

05.09. Ингулец – Днепр-1 – 2:2
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(28 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Igor Gumeniuk
      Igor Gumeniuk, 05.09.2020 15:29
    0
    А Кендзьора вчора за кого грав? Чи його не делегували?
    Ссылка
    Igor Gumeniuk
      Igor Gumeniuk, 05.09.2020 15:29
    0
    А Кендзьора вчора за кого грав? Чи його не делегували?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности