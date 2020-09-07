Бабье лето. Кого клубы УПЛ делегировали в сборные и с кем играют спарринги?

Предлагаем вниманию читателей результаты и расписание контрольных встреч команд украинской Премьер-лиги во время паузы на матчи сборных в августе-сентябре 2020 года.
Также можно ознакомиться с футболистами, которые получили вызов в различные национальные сборные.
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Денис Шаховец, Sport.ua
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