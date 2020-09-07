Вячеслав ШЕВЧУК: «Многие игроки сборной Украины просто себя запустили»

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение команды Андрея Шевченко от Испании (0:4).

«Молодые игроки должны смотреть на Рамоса. Он показывает, как необходимо относиться к своему телу. Он постоянно показывает, как тренируется на отдыхе, находится в тонусе.

На нашу сборную очень сильно повлиял карантин. Я не узнаю нашу сборную после карантина. Потерялось всё, многие просто себя запустили.

Очень важно, чтобы каждый игрок оставался внутри профессионалом, занимался и готовил себя к тренировочному процессу.

Я не верю, что наши игроки по потенциалу намного хуже испанцев», - сказал Шевчук.