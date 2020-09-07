Вячеслав ШЕВЧУК: «Многие игроки сборной Украины просто себя запустили»

Специалист считает, что на команду Андрея Шевченко сильно повлиял карантин

  • 07.09.2020 03:57
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Вячеслав ШЕВЧУК: «Многие игроки сборной Украины просто себя запустили»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение команды Андрея Шевченко от Испании (0:4).

«Молодые игроки должны смотреть на Рамоса. Он показывает, как необходимо относиться к своему телу. Он постоянно показывает, как тренируется на отдыхе, находится в тонусе. 

На нашу сборную очень сильно повлиял карантин. Я не узнаю нашу сборную после карантина. Потерялось всё, многие просто себя запустили. 

Очень важно, чтобы каждый игрок оставался внутри профессионалом, занимался и готовил себя к тренировочному процессу.

Я не верю, что наши игроки по потенциалу намного хуже испанцев», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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