Вячеслав ШЕВЧУК: «Многие игроки сборной Украины просто себя запустили»

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение команды Андрея Шевченко от Испании (0:4).
«Молодые игроки должны смотреть на Рамоса. Он показывает, как необходимо относиться к своему телу. Он постоянно показывает, как тренируется на отдыхе, находится в тонусе.
На нашу сборную очень сильно повлиял карантин. Я не узнаю нашу сборную после карантина. Потерялось всё, многие просто себя запустили.
Очень важно, чтобы каждый игрок оставался внутри профессионалом, занимался и готовил себя к тренировочному процессу.
Я не верю, что наши игроки по потенциалу намного хуже испанцев», - сказал Шевчук.
Источник — Футбол 1/2/3
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