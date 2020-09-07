Серхио РАМОС: «У нас очень хорошо получался высокий прессинг»

Защитник сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал победу над Украиной (4:0) в матче второго тура Лиги наций.

«Очень важно, что мы не пропустили. Постепенно, шаг за шагом тренер построил очень солидную команду.

Мне нравится забивать за национальную команду, но главное это то, как мы сыграли и заработали три очка. Сегодня у нас очень хорошо получался высокий прессинг.

Любой молодой игрок, завоевавший игрой за клуб право выступить за сборную, должен взять на себя полную ответственность. Эти игроки вызваны в сборную не потому, что они просто перспективные парни», - сказал Рамос.