ЛЕОНЕНКО: «Куча детских ошибок. Просто раньше не было таких соперников»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение команды Андрея Шевченко от Испании (0:4).

«В игре с Испание нужно говорить о грубых ошибках. Был ненужный пенальти, затем Рамос перебросил мяч через Пятова. Куча детских ошибок. Нужно делать выводы и набираться опыта. У нас просто раньше не было таких соперников. Наши игроки в середине поля практически не умеют отбирать мяч. Малиновский, Зинченко и Марлос хороши в атаке, но не в отборе», - сказал Леоненко.