ЛЕОНЕНКО: «Куча детских ошибок. Просто раньше не было таких соперников»

Специалист – о разгромном поражении сборной Украины от Испании

  • 07.09.2020 02:58
  • 791 просмотр
  • 1 комментарий
ЛЕОНЕНКО: «Куча детских ошибок. Просто раньше не было таких соперников»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение команды Андрея Шевченко от Испании (0:4).

«В игре с Испание нужно говорить о грубых ошибках. Был ненужный пенальти, затем Рамос перебросил мяч через Пятова. Куча детских ошибок. Нужно делать выводы и набираться опыта. У нас просто раньше не было таких соперников. Наши игроки в середине поля практически не умеют отбирать мяч. Малиновский, Зинченко и Марлос хороши в атаке, но не в отборе», - сказал Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
    серж жорж
    online
      серж жорж, 07.09.2020 03:37
    -2
    знаток анала футбол
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