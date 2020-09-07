Ансу ФАТИ: «Невероятно горд тем, чего добился во время полноценного дебюта»

18-летний футболист сборной Испании Ансу Фати прокомментировал победу над Украиной (4:0) в матче второго тура Лиги наций.

«Я невероятно горд тем, чего добился во время полноценного дебюта за сборную Испании. Перед выходом на поле тренер сказал мне, что такой матч в карьере бывает только один, и посоветовал сыграть в свое удовольствие.

Кажется, я стал 800-м футболистом, сыгравшим за сборную Испании. Горжусь этим. За долгое время за команду выступало немало классных игроков.

С радостью принял поздравления от тренера и партнеров, но теперь наступает время для дальнейшей работы. Передо мной открывается много новых возможностей», - сказал Фати.