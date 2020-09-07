Ансу ФАТИ: «Невероятно горд тем, чего добился во время полноценного дебюта»

Вингер сборной Испании отличился голом и ассистом в матче с Украиной

  • 07.09.2020 02:19
  • 247 просмотров
  • 3 комментария
Ансу ФАТИ: «Невероятно горд тем, чего добился во время полноценного дебюта»
© УЕФА

18-летний футболист сборной Испании Ансу Фати прокомментировал победу над Украиной (4:0) в матче второго тура Лиги наций.

«Я невероятно горд тем, чего добился во время полноценного дебюта за сборную Испании. Перед выходом на поле тренер сказал мне, что такой матч в карьере бывает только один, и посоветовал сыграть в свое удовольствие.

Кажется, я стал 800-м футболистом, сыгравшим за сборную Испании. Горжусь этим. За долгое время за команду выступало немало классных игроков.

С радостью принял поздравления от тренера и партнеров, но теперь наступает время для дальнейшей работы. Передо мной открывается много новых возможностей», - сказал Фати.

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Ya H
    online
      Ya H, 07.09.2020 03:33
    -1
    Stelios Komnin, 07.09.2020 03:14
    Меня больше смущает, что он гвинеец, а не испанец.
    А Марлос бразилец. Какой ты смущительный.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 07.09.2020 03:14
    0
    OKs100, 07.09.2020 02:35
    Ему 17, а не 18.
    Меня больше смущает, что он гвинеец, а не испанец.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 07.09.2020 02:35
    0
    Ему 17, а не 18.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 07.09.2020 03:14
    0
    OKs100, 07.09.2020 02:35
    Ему 17, а не 18.
    Меня больше смущает, что он гвинеец, а не испанец.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 07.09.2020 02:35
    0
    Ему 17, а не 18.
    Ссылка
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