Николай МАТВИЕНКО: «Испания полностью переиграла нас»

24-летний защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Николай Матвиенко прокомментировал разгромное поражение от Испании (0:4) в Лиге наций.
«Быстрый гол Испании, конечно, повлиял на нас, но мы все равно хотели играть в свой футбол. Соперник был очень силен и полностью нас переиграл. Мы изучим свои ошибки, а эта игра показала, к чему нам надо стремиться», - сказал Матвиенко.
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Источник — УЕФА
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Шевченко не тот состав поставил на Испанию.
Шевченко не тот состав поставил на Испанию.
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