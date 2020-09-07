Николай МАТВИЕНКО: «Испания полностью переиграла нас»

24-летний защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Николай Матвиенко прокомментировал разгромное поражение от Испании (0:4) в Лиге наций.

«Быстрый гол Испании, конечно, повлиял на нас, но мы все равно хотели играть в свой футбол. Соперник был очень силен и полностью нас переиграл. Мы изучим свои ошибки, а эта игра показала, к чему нам надо стремиться», - сказал Матвиенко.