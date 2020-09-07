Николай МАТВИЕНКО: «Испания полностью переиграла нас»

Футболист сборной Украины – о разгромном поражении

  • 07.09.2020 01:17
  • 657 просмотров
  • 4 комментария
Николай МАТВИЕНКО: «Испания полностью переиграла нас»
© УАФ. Николай Матвиенко

24-летний защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Николай Матвиенко прокомментировал разгромное поражение от Испании (0:4) в Лиге наций.

«Быстрый гол Испании, конечно, повлиял на нас, но мы все равно хотели играть в свой футбол. Соперник был очень силен и полностью нас переиграл. Мы изучим свои ошибки, а эта игра показала, к чему нам надо стремиться», - сказал Матвиенко.

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Источник — УЕФА

(6 голосов)

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Комментарии
    серж жорж
    online
      серж жорж, 07.09.2020 03:40
    -1
    Mr.Value, 07.09.2020 02:05
    Не просто переиграла, Коля. Испания вас тра*нула во все щели.
    трахают тебя а Коля Матвиенко играет в футбол иногда получается иногда нет
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    Юрий Темп
      Юрий Темп, 07.09.2020 03:21
    +2
    Матвиенко, вас просто по имели! защиты нет... и опорники отсутствовали.
    Шевченко не тот состав поставил на Испанию.
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 07.09.2020 02:05
    +5
    Не просто переиграла, Коля. Испания вас тра*нула во все щели.
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 07.09.2020 01:51
    +1
    К чему стремиться, вылететь в лигу ниже?)
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 07.09.2020 02:05
    +5
    Не просто переиграла, Коля. Испания вас тра*нула во все щели.
    Ссылка
    Юрий Темп
      Юрий Темп, 07.09.2020 03:21
    +2
    Матвиенко, вас просто по имели! защиты нет... и опорники отсутствовали.
    Шевченко не тот состав поставил на Испанию.
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 07.09.2020 01:51
    +1
    К чему стремиться, вылететь в лигу ниже?)
    Ссылка
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