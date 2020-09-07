Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Нам очень тяжело было. Всю игру без мяча»

Богдан Михайличенко, как и его партнеры, в полной мере прочувствовал силу сборной Испании.

«Нам очень тяжело было: без мяча бегали всю игру, отбирали. Пытались выходить в атаку через пас, но ничего не получалось.

У нас была задача попробовать свои силы, поиграть с ними в футбол. Но очень много ошибок.

Конечно, когда пропускаешь на первых секундах – еще тяжелее. Особенно с такими командами. Нельзя пропускать на первых минутах. Но так получилось. Это футбол.

90 минут работал в защите. Очень тяжело. Они вдвоем приходят на фланг и очень тяжело. Ты бежишь на одного игрока, он отдает другому. И так вся игра», – сказал Михайличенко.