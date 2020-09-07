Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Нам очень тяжело было. Всю игру без мяча»

Защитник сборной Украины прокомментировал поражение Испании (0:4) в Лиге наций

  • 07.09.2020 00:33
  • 641 просмотр
  • 3 комментария
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Нам очень тяжело было. Всю игру без мяча»
© УАФ

Богдан Михайличенко, как и его партнеры, в полной мере прочувствовал силу сборной Испании.

«Нам очень тяжело было: без мяча бегали всю игру, отбирали. Пытались выходить в атаку через пас, но ничего не получалось.

У нас была задача попробовать свои силы, поиграть с ними в футбол. Но очень много ошибок.

Конечно, когда пропускаешь на первых секундах – еще тяжелее. Особенно с такими командами. Нельзя пропускать на первых минутах. Но так получилось. Это футбол.

90 минут работал в защите. Очень тяжело. Они вдвоем приходят на фланг и очень тяжело. Ты бежишь на одного игрока, он отдает другому. И так вся игра», – сказал Михайличенко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТК Футбол

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ya H
    online
      Ya H, 07.09.2020 03:31
    0
    "Они вдвоем приходят на фланг и очень тяжело. Ты бежишь на одного игрока, он отдает другому."
    А вас сколько играло 5 против 10?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.09.2020 00:44
    0
    "Пытались выходить в атаку через пас, но ничего не получалось. У нас была задача попробовать свои силы, поиграть с ними в футбол." - Ну всё понятно. Решили поиграть с открытым забралом, и сразу наелись земли.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.09.2020 00:43
    +1
    Бодя много потерь у тебя.
    Исправляйся
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.09.2020 00:43
    +1
    Бодя много потерь у тебя.
    Исправляйся
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 07.09.2020 03:31
    0
    "Они вдвоем приходят на фланг и очень тяжело. Ты бежишь на одного игрока, он отдает другому."
    А вас сколько играло 5 против 10?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.09.2020 00:44
    0
    "Пытались выходить в атаку через пас, но ничего не получалось. У нас была задача попробовать свои силы, поиграть с ними в футбол." - Ну всё понятно. Решили поиграть с открытым забралом, и сразу наелись земли.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности