Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Нам очень тяжело было. Всю игру без мяча»

Богдан Михайличенко, как и его партнеры, в полной мере прочувствовал силу сборной Испании.
«Нам очень тяжело было: без мяча бегали всю игру, отбирали. Пытались выходить в атаку через пас, но ничего не получалось.
У нас была задача попробовать свои силы, поиграть с ними в футбол. Но очень много ошибок.
Конечно, когда пропускаешь на первых секундах – еще тяжелее. Особенно с такими командами. Нельзя пропускать на первых минутах. Но так получилось. Это футбол.
90 минут работал в защите. Очень тяжело. Они вдвоем приходят на фланг и очень тяжело. Ты бежишь на одного игрока, он отдает другому. И так вся игра», – сказал Михайличенко.
Источник — ТК Футбол
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