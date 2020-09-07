Андрей ШЕВЧЕНКО: «К игрокам претензий нет. Они все отдали на поле»

Наставник сборной Украины прокомментировал поражение Испании (0:4)

  • 07.09.2020 00:04
  • 4841 просмотр
  • 48 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «К игрокам претензий нет. Они все отдали на поле»
© УАФ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины не стал искать виноватых в разгроме от Испании. По его словам, наша сборная не смогла восстановиться после игры со Швейцарией.

«Вторая игра для нас на таком уровне. Еще очень тяжело. Игроки отдали все, что могли на футбольном поле. К сожалению, уровень нашего чемпионата и интенсивность не позволяет нам играть две игры такого уровня. Испания – это суперкоманда с очень хорошими игроками. Точно также как Германия и Швейцария. В матче со Швейцарией мы отдали очень много сил. К этому матчу было очень сложно подойти физически».

«Мы попробовали сделать небольшую ротацию. Сегодняшний уровень, куда мы попали, он очень высокий. Пытались сбалансировать состав. К игрокам претензий никаких нет. Знаю, что на поле отдали все. Уровень сегодня, к сожалению, сильно отличался».

«Отсутствие Степаненко? Тарас – важный игрок для команды. Но мы дали шансы другим игрокам. Но сегодня ни одна, ни две замены не смогли бы переломить ход матча. Была очень большая разница в физической подготовке. Одни игроки быстрее бегали, двигались, принимали решения быстрее. Нам было очень тяжело восстановиться после игры со Швейцарией».

«Мы знали, что Испания – это команда, которая прессингует всегда. На линии мяча у нее 4-5 игроков постоянно. Мы пытались по-разному выходить. Через разный пас, разнообразие включили. Но Испания переиграла нас в этом плане.

Считаю, что много информации для нас. Мы требования ставим большие перед игроками. Может, что-то перестроим в будущем. Нас в следующем месяце ждут Франция, Германия и Испания. Будем пытаться конкурировать. Есть месяц для раздумий – как конкурировать», - сказал Шевченко.

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Источник — ТК Футбол

(25 голосов)

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Комментарии
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 07.09.2020 05:34
    0
    Lion, 07.09.2020 05:25
    Если бы вчера стоял Лунин то что не проиграли бы?
    Дело не в том, выиграли бы или нет. Это по сути товарищеские игры. Пусть бы пацан поиграл. А когда же Лунина наигрывать? А вдруг "о великий магикан" Пятов травмируется?
    Думаю что Лунина поставять с Германией, когда команда будет в кризисе.
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    Lion
    online
      Lion, 07.09.2020 05:25
    0
    Юрий Темп, 07.09.2020 03:29
    Лунина в основу на следующий матч, Пластуна в основу, вместо Кривцова, верните Караваева на правый флаг защиты, надеюсь Миколенко уже восстановится к матчу с Германией.
    Если бы вчера стоял Лунин то что не проиграли бы?
    Ссылка
    Eagle
      Eagle, 07.09.2020 05:24
    0
    Понравились ЗОЛОТЫЕ слова Шевы; "К игрокам претензий НЕТ."
    Шева,а к КОМУ претензии?
    К игрокам Испании, ШО забили аж 4 гола и к УЕФА, за такой составленный СРАННЫЙ календарь,ШО играли не через месяц,а на третий день.Кому?
    Ссылка
    elcomendante
      elcomendante, 07.09.2020 04:53
    0
    Юрий Темп, 07.09.2020 03:29
    Лунина в основу на следующий матч, Пластуна в основу, вместо Кривцова, верните Караваева на правый флаг защиты, надеюсь Миколенко уже восстановится к матчу с Германией.
    Как быстро меняються взгляды. Идите "откатайтете партейку в мэнэджере" Да всех кротов убрать нужно!!!)))) Удевляют люди тупостью и которые не видят границ, между клубной конкуренцией и когда за страну болеют! Тоже таких уникомов можно назвать сепарами. Пятов вытянул парочку? Вытянул. Пропустил то- что мало кто бы словил. Кривцов- никогда не нравился, хоть и болела кротов. Марлоса, какого лешего поставили нападающим???? А неповоротливую "Рельсу", на фланг. Да. БРАЗИЛЕЦ СТАРЫЙ, как многие болелы Днамо сопливить будут, сыграл как и Мораес в прошлом матче.! Но Он БЛЯДЬ!!! Хоть открывался под передачи! Бегал везде и если получал пасы, то из-за своих действий!!! Опишите полезные действия Ярмоленка, Яремчука, за игру. Ну выпустили потом Сидорчука и Циганкова, которые должны были освежить игру или, хотя бы прессинговать. Кто слышал он них, на протяжении матча? Реально противно. Страна в гомне.. Футбол в гомне.. Потому-что народ на столько ушатанный и безмозглый, что кроме однобоких мыслей не способных к анализу, он больше ничего не может! Я со времен Копия еще здесь. Забанили меня на вечно, когда-то, но даже желания не было регистрироваться, читая, даже "умалишенные комменты". Все любители спорта. Общайтесь нормально и по факту, а то из 150 комментов, 125, тупо срачь между двумя "ботами!". Хотите сраться, переходите в личку и голубитесь там!. Ну а по факту, под статьей, о сборной, должны быть здравые мысли, а ни какие-то однобокие ожидания! Лунин срочно в состав и прочее.. и прочие. Видно, что школьников действительно много здесь, т.к. с такой логикой, я раньше тоже болел. Вот выпустили новичков сегодня. КРАСАВЫЙ! Михайличенко, еще Швейцария возила, но этого никто не заметил. Все на кураже были. Тымчик, понравился моментами. Теперь с Испанией посмотрели! Михайличенко, еще хуже сыграл. Его же на замахе, как в школе обыгрывали. Тымчика, точно так же!!! Значит, опытные Караваев и Соболь, не достойны были такой участи, как с Испанией сыграть?
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    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 07.09.2020 04:22
    0
    Претензий нет так держать сказал Шева.
    Ссылка
    Юрий Темп
      Юрий Темп, 07.09.2020 03:29
    +4
    Лунина в основу на следующий матч, Пластуна в основу, вместо Кривцова, верните Караваева на правый флаг защиты, надеюсь Миколенко уже восстановится к матчу с Германией.
    Ссылка
    True
    online
      True, 07.09.2020 03:26
    0
    Журбинка
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 07.09.2020 02:07
    0
    Мы проигрывали 0-4 Испании на ЧМ-2006, но там хотя бы более-менее нормальная игра была, да и та Испания была сильнее этой. А тут просто безвольно слили игру им, раздвинув лапки перед ними.
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    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 01:50
    +1
    Саша Фирсов, 07.09.2020 01:42
    Ну да, Испания после Германии смогла восстановится, наши телеги как всегда не смогли. Может плохо подготовили к матчу? Начал отмазки лепить Шева, и нести всякюу. пургу.
    Ну так поставь в основу свежих опытных игроков, Караваева, Соболя , Пластуна зачем было ставить мало-опытных игроков Тымчика, Михайличенка, против топ Испании. Их возили как детей. 17-й пацан Фати и. Защита полное дно, просто паршиво сыграла. Кривцов никакой, центр защиты проходной двор был.
    Марлоса в нападение, Ярмчука левого полузащитка сделал?? Не ума не фантазии у Шевы нет. проиграл тактически Шева и ошибся составов.
    Лучший комментарий за сегодня!!! Все четко разложили по полочкам!!
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 07.09.2020 01:48
    +2
    Так играйте как испанцы, скопируйте тактику, характер, все.
    Ссылка
    Саша Фирсов
      Саша Фирсов, 07.09.2020 01:42
    +13
    Ну да, Испания после Германии смогла восстановится, наши телеги как всегда не смогли. Может плохо подготовили к матчу? Начал отмазки лепить Шева, и нести всякюу. пургу.
    Ну так поставь в основу свежих опытных игроков, Караваева, Соболя , Пластуна зачем было ставить мало-опытных игроков Тымчика, Михайличенка, против топ Испании. Их возили как детей. 17-й пацан Фати и. Защита полное дно, просто паршиво сыграла. Кривцов никакой, центр защиты проходной двор был.
    Марлоса в нападение, Ярмчука левого полузащитка сделал?? Не ума не фантазии у Шевы нет. проиграл тактически Шева и ошибся составов.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 07.09.2020 01:26
    +11
    Найбільша проблема не у фізичній підготовці, і навіть не в технічній оснащеності. Проблема у голові у футболістів - вони вже на гру вийшли якимись приреченими. Ми можемо перемагати топ-збірні - обігрували і Англію, і Францію, і Португалію.. Але іноді команда виходить на гру, а в очах, і в діях - повна зневіра. Сьогодні був саме той випадок.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 00:51
    -1
    euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 00:47
    Правильно один чел сказал в комментах:
    "Правильно, что не поставили Лунина!"
    Теперь на Германию надо Лунина Ставить.
    Ага, щас. Пятов будет стоять, пока Шеве команду сверху не дадут поставить Лунина. И Коваленко с Коноплянкой он будет в сборную вызывать. Потому что, так надо
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.09.2020 00:50
    +6
    Никто не виноват. Все в порядке. Топ команда не успела восстановиться.
    -
    Подумаешь, проиграли 4-0 второму составу сборной Испании. С кем не бывает.
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    andre_lui
    online
      andre_lui, 07.09.2020 00:50
    -1
    Да, нормально все. Проиграли, едем дальше. Вернее не нормально, но ростут не на победах, а на поражениях. Много информации получили. Добро пожаловать в элиту. Думаю, мы еще сыграем с Испанией на равных, даже этим составом. Всем спасибо.
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 00:47
    +7
    Правильно один чел сказал в комментах:
    "Правильно, что не поставили Лунина!"
    Теперь на Германию надо Лунина Ставить.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 00:46
    -1
    0 забитых.
    Почему не пригласили Филиппова?
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    osso
      osso, 07.09.2020 00:46
    +10
    Пацан в 17 лет просто всю сборную возил весь матч по полю. И никто ни разу его не вырубил.
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 00:46
    0
    Все что нам надо - это спасительная ничья в гостях со швейцарами...
    И будет оценка удовлетворительно.
    Ссылка
    Наливайко Діма
      Наливайко Діма, 07.09.2020 00:44
    +11
    А Испания грала з нимцями и не плачуть що не востановилися.Ви и в Швейцарии виграли на фарти, ничого не показавши.Хреновому танцюристу..^...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.09.2020 00:44
    +14
    3-0 летим и улыбка Зинченка в кадре как мотив всего матча.
    Футболками хоть поменялись?
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    Саша Фирсов
      Саша Фирсов, 07.09.2020 01:42
    +13
    Ну да, Испания после Германии смогла восстановится, наши телеги как всегда не смогли. Может плохо подготовили к матчу? Начал отмазки лепить Шева, и нести всякюу. пургу.
    Ну так поставь в основу свежих опытных игроков, Караваева, Соболя , Пластуна зачем было ставить мало-опытных игроков Тымчика, Михайличенка, против топ Испании. Их возили как детей. 17-й пацан Фати и. Защита полное дно, просто паршиво сыграла. Кривцов никакой, центр защиты проходной двор был.
    Марлоса в нападение, Ярмчука левого полузащитка сделал?? Не ума не фантазии у Шевы нет. проиграл тактически Шева и ошибся составов.
    Ссылка
    osso
      osso, 07.09.2020 00:42
    +13
    Удары 24 - 3. Этим всё сказано.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 07.09.2020 01:26
    +11
    Найбільша проблема не у фізичній підготовці, і навіть не в технічній оснащеності. Проблема у голові у футболістів - вони вже на гру вийшли якимись приреченими. Ми можемо перемагати топ-збірні - обігрували і Англію, і Францію, і Португалію.. Але іноді команда виходить на гру, а в очах, і в діях - повна зневіра. Сьогодні був саме той випадок.
    Ссылка
    Наливайко Діма
      Наливайко Діма, 07.09.2020 00:44
    +11
    А Испания грала з нимцями и не плачуть що не востановилися.Ви и в Швейцарии виграли на фарти, ничого не показавши.Хреновому танцюристу..^...
    Ссылка
    osso
      osso, 07.09.2020 00:31
    +11
    Просто игроки ходили пешком и мяч почему то и от Пятого и от всех первого, второго, третьего, четвертого , шестого , седьмого , восьмого, девятого и десятого всегда отскакивал к испанцем. А мы не разу даже не пытались пресинговать. Это что задумка тренера, ушатать соперника... Браво нашей тактике...
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    osso
      osso, 07.09.2020 00:46
    +10
    Пацан в 17 лет просто всю сборную возил весь матч по полю. И никто ни разу его не вырубил.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.09.2020 00:23
    +10
    Андрюша, перепасовка Пятова с Кривцовым и Матвиенко, и попытки пройти всю испанскую команду в короткий пас - это к чему и зачем?
    Ссылка
    Volodymyr Sokyrko
    online
      Volodymyr Sokyrko, 07.09.2020 00:37
    +9
    Віддали все, що могли????? Ну, ну....
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.09.2020 00:27
    +9
    Млин, ну если не можешь переиграть Испанию в пас, так ставь автобус и снаряжай парочку атакующих игроков длинными передачами в контратаки.
    Ссылка
    mist76
      mist76, 07.09.2020 00:36
    +8
    Не понравилось. Пришел на флеш интервью как мальчишка, который нашкодил. И знает что родители его любят и простят. Лыбится с какого то перепугу(((
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    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 00:25
    +8
    Жаль, что еще одной замены не было. Так бы мы, после выхода Витька Коваленка, увидели Женьку Коноплянку на поле.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 07.09.2020 00:23
    +8
    Пятов - що ти робив під час другого голу?
    Зінченко - ти що взагалі обалдів, ржати при рахунку 0:3? Спробував би ти у Кварцяного так зробити.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 00:47
    +7
    Правильно один чел сказал в комментах:
    "Правильно, что не поставили Лунина!"
    Теперь на Германию надо Лунина Ставить.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.09.2020 00:50
    +6
    Никто не виноват. Все в порядке. Топ команда не успела восстановиться.
    -
    Подумаешь, проиграли 4-0 второму составу сборной Испании. С кем не бывает.
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 07.09.2020 00:21
    +6
    Чем эта команда лучше сборной Фоменко?
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 07.09.2020 00:23
    +5
    Вторая игра для нас на таком уровне. Еще очень тяжело. Игроки отдали все, что могли на футбольном поле. К сожалению, уровень нашего чемпионата и интенсивность не позволяет нам играть две игры такого уровня.
    Але, у тебя полкоманды в полуфинале еврокубка играли, вторая в еврочемпионатах. При чем тут уровень нашего? Испанский закончился полтора месяца назад.
    Ссылка
    Юрий Темп
      Юрий Темп, 07.09.2020 03:29
    +4
    Лунина в основу на следующий матч, Пластуна в основу, вместо Кривцова, верните Караваева на правый флаг защиты, надеюсь Миколенко уже восстановится к матчу с Германией.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.09.2020 00:35
    +3
    viktor112007, 07.09.2020 00:31
    а що Шева мав сказати? може, він десь і помилився в тактиці, але футболісти самі винні - у мене таке відчуття, що вони морально розкисли ще до виходу на поле.
    але Кривцова, П'яточкіна та Мораєса нафіг зі збірної, чесно. Кривцов взагалі сьогодні за великим рахунком 3 голи привіз. П'ятов теж косячить регулярно останнім часом що за збірну, що за кротів. Мораєс же категорично не підходить для гри збірної не бачу від нього жодної потрібної віддачі на полі
    Ещё и видно как наши боятся играть с дорогущими футболистами в контактный футбол.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 07.09.2020 00:28
    +3
    Mac_Gyver, 07.09.2020 00:23
    Андрюша, перепасовка Пятова с Кривцовым и Матвиенко, и попытки пройти всю испанскую команду в короткий пас - это к чему и зачем?
    а перепасовка с вратарём это фишка наших команд в еврокубках.
    оттудова привезли.
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