Андрей ШЕВЧЕНКО: «К игрокам претензий нет. Они все отдали на поле»

Главный тренер сборной Украины не стал искать виноватых в разгроме от Испании. По его словам, наша сборная не смогла восстановиться после игры со Швейцарией.
«Вторая игра для нас на таком уровне. Еще очень тяжело. Игроки отдали все, что могли на футбольном поле. К сожалению, уровень нашего чемпионата и интенсивность не позволяет нам играть две игры такого уровня. Испания – это суперкоманда с очень хорошими игроками. Точно также как Германия и Швейцария. В матче со Швейцарией мы отдали очень много сил. К этому матчу было очень сложно подойти физически».
«Мы попробовали сделать небольшую ротацию. Сегодняшний уровень, куда мы попали, он очень высокий. Пытались сбалансировать состав. К игрокам претензий никаких нет. Знаю, что на поле отдали все. Уровень сегодня, к сожалению, сильно отличался».
«Отсутствие Степаненко? Тарас – важный игрок для команды. Но мы дали шансы другим игрокам. Но сегодня ни одна, ни две замены не смогли бы переломить ход матча. Была очень большая разница в физической подготовке. Одни игроки быстрее бегали, двигались, принимали решения быстрее. Нам было очень тяжело восстановиться после игры со Швейцарией».
«Мы знали, что Испания – это команда, которая прессингует всегда. На линии мяча у нее 4-5 игроков постоянно. Мы пытались по-разному выходить. Через разный пас, разнообразие включили. Но Испания переиграла нас в этом плане.
Считаю, что много информации для нас. Мы требования ставим большие перед игроками. Может, что-то перестроим в будущем. Нас в следующем месяце ждут Франция, Германия и Испания. Будем пытаться конкурировать. Есть месяц для раздумий – как конкурировать», - сказал Шевченко.
Источник — ТК Футбол
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Думаю что Лунина поставять с Германией, когда команда будет в кризисе.
Шева,а к КОМУ претензии?
К игрокам Испании, ШО забили аж 4 гола и к УЕФА, за такой составленный СРАННЫЙ календарь,ШО играли не через месяц,а на третий день.Кому?
Ну так поставь в основу свежих опытных игроков, Караваева, Соболя , Пластуна зачем было ставить мало-опытных игроков Тымчика, Михайличенка, против топ Испании. Их возили как детей. 17-й пацан Фати и. Защита полное дно, просто паршиво сыграла. Кривцов никакой, центр защиты проходной двор был.
Марлоса в нападение, Ярмчука левого полузащитка сделал?? Не ума не фантазии у Шевы нет. проиграл тактически Шева и ошибся составов.
Ну так поставь в основу свежих опытных игроков, Караваева, Соболя , Пластуна зачем было ставить мало-опытных игроков Тымчика, Михайличенка, против топ Испании. Их возили как детей. 17-й пацан Фати и. Защита полное дно, просто паршиво сыграла. Кривцов никакой, центр защиты проходной двор был.
Марлоса в нападение, Ярмчука левого полузащитка сделал?? Не ума не фантазии у Шевы нет. проиграл тактически Шева и ошибся составов.
"Правильно, что не поставили Лунина!"
Теперь на Германию надо Лунина Ставить.
-
Подумаешь, проиграли 4-0 второму составу сборной Испании. С кем не бывает.
"Правильно, что не поставили Лунина!"
Теперь на Германию надо Лунина Ставить.
Почему не пригласили Филиппова?
И будет оценка удовлетворительно.
Футболками хоть поменялись?
Ну так поставь в основу свежих опытных игроков, Караваева, Соболя , Пластуна зачем было ставить мало-опытных игроков Тымчика, Михайличенка, против топ Испании. Их возили как детей. 17-й пацан Фати и. Защита полное дно, просто паршиво сыграла. Кривцов никакой, центр защиты проходной двор был.
Марлоса в нападение, Ярмчука левого полузащитка сделал?? Не ума не фантазии у Шевы нет. проиграл тактически Шева и ошибся составов.
Зінченко - ти що взагалі обалдів, ржати при рахунку 0:3? Спробував би ти у Кварцяного так зробити.
"Правильно, что не поставили Лунина!"
Теперь на Германию надо Лунина Ставить.
-
Подумаешь, проиграли 4-0 второму составу сборной Испании. С кем не бывает.
Але, у тебя полкоманды в полуфинале еврокубка играли, вторая в еврочемпионатах. При чем тут уровень нашего? Испанский закончился полтора месяца назад.
але Кривцова, П'яточкіна та Мораєса нафіг зі збірної, чесно. Кривцов взагалі сьогодні за великим рахунком 3 голи привіз. П'ятов теж косячить регулярно останнім часом що за збірну, що за кротів. Мораєс же категорично не підходить для гри збірної не бачу від нього жодної потрібної віддачі на полі
оттудова привезли.
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