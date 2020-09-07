Андрей ШЕВЧЕНКО: «К игрокам претензий нет. Они все отдали на поле»

Главный тренер сборной Украины не стал искать виноватых в разгроме от Испании. По его словам, наша сборная не смогла восстановиться после игры со Швейцарией.

«Вторая игра для нас на таком уровне. Еще очень тяжело. Игроки отдали все, что могли на футбольном поле. К сожалению, уровень нашего чемпионата и интенсивность не позволяет нам играть две игры такого уровня. Испания – это суперкоманда с очень хорошими игроками. Точно также как Германия и Швейцария. В матче со Швейцарией мы отдали очень много сил. К этому матчу было очень сложно подойти физически».

«Мы попробовали сделать небольшую ротацию. Сегодняшний уровень, куда мы попали, он очень высокий. Пытались сбалансировать состав. К игрокам претензий никаких нет. Знаю, что на поле отдали все. Уровень сегодня, к сожалению, сильно отличался».

«Отсутствие Степаненко? Тарас – важный игрок для команды. Но мы дали шансы другим игрокам. Но сегодня ни одна, ни две замены не смогли бы переломить ход матча. Была очень большая разница в физической подготовке. Одни игроки быстрее бегали, двигались, принимали решения быстрее. Нам было очень тяжело восстановиться после игры со Швейцарией».

«Мы знали, что Испания – это команда, которая прессингует всегда. На линии мяча у нее 4-5 игроков постоянно. Мы пытались по-разному выходить. Через разный пас, разнообразие включили. Но Испания переиграла нас в этом плане.

Считаю, что много информации для нас. Мы требования ставим большие перед игроками. Может, что-то перестроим в будущем. Нас в следующем месяце ждут Франция, Германия и Испания. Будем пытаться конкурировать. Есть месяц для раздумий – как конкурировать», - сказал Шевченко.