Андорра — Фарерские острова — 0:1. Видео гола и обзор матча

В поединке Лиги наций сборная Андорры дома уступила Фарерским островам со счетом 0:1.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
Андорра — Фарерские острова — 0:1
Гол: Ольсен, 31
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Источник — Футбол 1/2/3
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