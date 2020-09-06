ВИДЕО. Лига наций. Уэльс вырвал победу у Болгарии на 90+4 минуте

Сегодня, 6 сентября, состоялся матч Лиги наций.
Уэльс в Лиге B минимально победил дома Болгарию со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 90+4 минуте матча.
В матче команд самого слабого дивизиона D Фарерские острова обыграли Андорру (1:0).
Лига наций. 1-й тур
Лига B. Уэльс – Болгария – 1:0
Гол: Уильямс, 90+4.
Лига D. Андорра – Фарерские строва – 0:1
Гол: Клеминт Ольсен, 31.
Турнирная таблица Лиги наций
ВИДЕО: победный гол сборной Уэльса в концовке матча с Болгарией.
ВИДЕО: победный гол сборной Фарерских островов.
Источник — Sport.ua
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