Уэльс
1:0
Болгария
06.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Лига наций. Уэльс вырвал победу у Болгарии на 90+4 минуте

В матче команд самого слабого дивизиона Фарерские острова обыграли Андорру

  • 06.09.2020 18:43
  • 1020 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Лига наций. Уэльс вырвал победу у Болгарии на 90+4 минуте
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Сегодня, 6 сентября, состоялся матч Лиги наций

Уэльс в Лиге B минимально победил дома Болгарию со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 90+4 минуте матча.

В матче команд самого слабого дивизиона D Фарерские острова обыграли Андорру (1:0).

Лига наций. 1-й тур

Лига B. Уэльс  Болгария  1:0

Гол: Уильямс, 90+4.

Лига D. Андорра  Фарерские строва   0:1

Гол: Клеминт Ольсен, 31.

Турнирная таблица Лиги наций

ВИДЕО: победный гол сборной Уэльса в концовке матча с Болгарией.

ВИДЕО: победный гол сборной Фарерских островов.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 06.09.2020 19:19
    0
    Отак і ми забивали москалям, коли ще не всралися...
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 06.09.2020 19:19
    0
    Отак і ми забивали москалям, коли ще не всралися...
    Ссылка
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