Йожеф САБО: «Коноплянка был самым слабым»

Специалист поделился впечатлениями о победе сборной Украины над Швейцарией (2:1)

  • 06.09.2020 18:24
  • 2409 просмотров
  • 10 комментариев
Йожеф САБО: «Коноплянка был самым слабым»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от победы сборной Украины над швейцарцами (2:1).

- Мне понравилась игра, хотя бывали перепады и моменты, когда команда не могла выйти из-под прессинга. Думал, что нашей сборной будет проще в этом противостоянии. Петрович заявлял, что они провели всего две тренировки, а наша сборная целую неделю тренировалась. Конечно, ожидал, что наша команда победит.

- Кого отметите в нашей команде, и чья игра не понравилась?
- Особенно понравились Тымчик и Михайличенко. Они выросли у меня на глазах. Одними из лучших были в «Заре». Куда девать Кендзеру теперь? Тимчик должен играть в основе «Динамо». Если будет сидеть на скамейке запасных, то никакого роста не будет.

Среди других, конечно, Малиновский вырос, Зинченко подрос. Ярмоленко старался. Ему нужно попадать в основу «Вест Хэма».

Не понравился Коноплянка. Вряд ли он уже будет прогрессировать. Игровой практики у Евгения в «Шахтере» нет. Был самым слабым, практически из всех.

Мораес? Он нашел свою команду — «Шахтер». Там Исмаили отдает идеально — хоть в пустые ворота забивай или на опережение играй головой. Словом, ассистентов хватает в клубе, а в сборной таких нет.

- Можно ли упрекнуть Пятову за пропущенный гол?
- Защитник закрыл видимость — это нужно учитывать. Ничего страшного. К тому же, у нас растут молодые ребята. Пятова может заменить Бущан.

- Какие ожидания от игры с испанцами?
- У испанцев вызваны все основные игроки. Посмотрим, какой тактический план выберет Андрей Шевченко. Испания — сильная сборная, играют дома. Но наша сборная тоже непростая. Легко ее не обыграть. Более того, у нас не только сильная основа из 10 или 11 игроков, но и скамейка запасных мощная. Правильно делает Андрей Шевченко, который берет на сборы много игроков и всех просматривает.

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Источник — 1927.kiev.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.09.2020 19:44
    0
    janu0320, 06.09.2020 19:04
    его завышенная самооценка не мешает выбивать для себя сумасшедшие контракты. выходит все дураки, менеджеры в севильи, шальке, шахтёре, все кроме тебя, один ты видишь истину
    Це вже в минулому. Чи ти сам не бачиш, що він вже ніякий?
    Ссылка
    Женя Матийчук
      Женя Матийчук, 06.09.2020 19:42
    0
    дед маразматик
    Пятова может заменить Бущан, а Лунина , что в расчет никто не берет уже
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 06.09.2020 19:16
    0
    Не,ну на замене такой Конопля,это не плохо.Чувак с именем и реально может усилить игру в нужный момент,плюс конкуренция в составе.А вот для сборной,это скорее минус,тут больше играет личное взаимоотношения тренера и игрока,и это не правильно.С Луниным соглашусь,он лучше и перспективнее Бущана
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 06.09.2020 19:04
    -2
    DKTheBest2, 06.09.2020 19:01
    Коноплянка не зробив ніяких висновків, коли Севілья, протримавши його на банці, здихалася його, спихнувши до Шальке. Але хоч там стало все ще гірше до Кого знову не дійшло і зараз поліруючи лаву в Шахтарі він знову продовжує деградувати.
    Мені здається, що проблема Коноплянки це завищена в декілька разів самооцінка.
    его завышенная самооценка не мешает выбивать для себя сумасшедшие контракты. выходит все дураки, менеджеры в севильи, шальке, шахтёре, все кроме тебя, один ты видишь истину
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.09.2020 19:03
    0
    mist76, 06.09.2020 18:51
    С Луниным у Сабо не сложилось и с Мораесом по ходу тоже. Типа у нас хорошая основа и скамейка, но Мораесу ассистировать некому. Бредятина какая то
    На рахунок Мораєса Сабо просто ввімкнув дипломата.
    Сказав би чесно, що в збірній Мораєс пусте місце.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.09.2020 19:01
    0
    Коноплянка не зробив ніяких висновків, коли Севілья, протримавши його на банці, здихалася його, спихнувши до Шальке. Але хоч там стало все ще гірше до Кого знову не дійшло і зараз поліруючи лаву в Шахтарі він знову продовжує деградувати.
    Мені здається, що проблема Коноплянки це завищена в декілька разів самооцінка.
    Ссылка
    mist76
      mist76, 06.09.2020 18:51
    +1
    С Луниным у Сабо не сложилось и с Мораесом по ходу тоже. Типа у нас хорошая основа и скамейка, но Мораесу ассистировать некому. Бредятина какая то
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 06.09.2020 18:42
    -2
    Axmetov10, 06.09.2020 18:37
    Ну,в принципе дед прав.Тоже считаю,что Жеке пора на покой
    не тоже считаешь, а считаешь, сабо не ничего не говорил про то чтобы не ставить коноплянку в старт.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.09.2020 18:40
    +1
    Axmetov10, 06.09.2020 18:37
    Ну,в принципе дед прав.Тоже считаю,что Жеке пора на покой
    Пора то пора, но вот Бущана ... лучше бы Лунина уже, тем более в первом матче, а там если б увидели что не готов то думали кого из Пятов или тот уже. Вообще на хрен вызвать коно даже без практи в чукре нормальной?! Это какой-то тюмащуктивизмь! СК у него матчей за сбу, не придётся ещё до рекорда вызвать хоть?
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 06.09.2020 18:37
    +2
    Ну,в принципе дед прав.Тоже считаю,что Жеке пора на покой
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 06.09.2020 18:37
    +2
    Ну,в принципе дед прав.Тоже считаю,что Жеке пора на покой
    Ссылка
    mist76
      mist76, 06.09.2020 18:51
    +1
    С Луниным у Сабо не сложилось и с Мораесом по ходу тоже. Типа у нас хорошая основа и скамейка, но Мораесу ассистировать некому. Бредятина какая то
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.09.2020 18:40
    +1
    Axmetov10, 06.09.2020 18:37
    Ну,в принципе дед прав.Тоже считаю,что Жеке пора на покой
    Пора то пора, но вот Бущана ... лучше бы Лунина уже, тем более в первом матче, а там если б увидели что не готов то думали кого из Пятов или тот уже. Вообще на хрен вызвать коно даже без практи в чукре нормальной?! Это какой-то тюмащуктивизмь! СК у него матчей за сбу, не придётся ещё до рекорда вызвать хоть?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.09.2020 19:44
    0
    janu0320, 06.09.2020 19:04
    его завышенная самооценка не мешает выбивать для себя сумасшедшие контракты. выходит все дураки, менеджеры в севильи, шальке, шахтёре, все кроме тебя, один ты видишь истину
    Це вже в минулому. Чи ти сам не бачиш, що він вже ніякий?
    Ссылка
    Женя Матийчук
      Женя Матийчук, 06.09.2020 19:42
    0
    дед маразматик
    Пятова может заменить Бущан, а Лунина , что в расчет никто не берет уже
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 06.09.2020 19:16
    0
    Не,ну на замене такой Конопля,это не плохо.Чувак с именем и реально может усилить игру в нужный момент,плюс конкуренция в составе.А вот для сборной,это скорее минус,тут больше играет личное взаимоотношения тренера и игрока,и это не правильно.С Луниным соглашусь,он лучше и перспективнее Бущана
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.09.2020 19:03
    0
    mist76, 06.09.2020 18:51
    С Луниным у Сабо не сложилось и с Мораесом по ходу тоже. Типа у нас хорошая основа и скамейка, но Мораесу ассистировать некому. Бредятина какая то
    На рахунок Мораєса Сабо просто ввімкнув дипломата.
    Сказав би чесно, що в збірній Мораєс пусте місце.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.09.2020 19:01
    0
    Коноплянка не зробив ніяких висновків, коли Севілья, протримавши його на банці, здихалася його, спихнувши до Шальке. Але хоч там стало все ще гірше до Кого знову не дійшло і зараз поліруючи лаву в Шахтарі він знову продовжує деградувати.
    Мені здається, що проблема Коноплянки це завищена в декілька разів самооцінка.
    Ссылка
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