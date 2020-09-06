Йожеф САБО: «Коноплянка был самым слабым»

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от победы сборной Украины над швейцарцами (2:1).

- Мне понравилась игра, хотя бывали перепады и моменты, когда команда не могла выйти из-под прессинга. Думал, что нашей сборной будет проще в этом противостоянии. Петрович заявлял, что они провели всего две тренировки, а наша сборная целую неделю тренировалась. Конечно, ожидал, что наша команда победит.

- Кого отметите в нашей команде, и чья игра не понравилась?

- Особенно понравились Тымчик и Михайличенко. Они выросли у меня на глазах. Одними из лучших были в «Заре». Куда девать Кендзеру теперь? Тимчик должен играть в основе «Динамо». Если будет сидеть на скамейке запасных, то никакого роста не будет.

Среди других, конечно, Малиновский вырос, Зинченко подрос. Ярмоленко старался. Ему нужно попадать в основу «Вест Хэма».

Не понравился Коноплянка. Вряд ли он уже будет прогрессировать. Игровой практики у Евгения в «Шахтере» нет. Был самым слабым, практически из всех.

Мораес? Он нашел свою команду — «Шахтер». Там Исмаили отдает идеально — хоть в пустые ворота забивай или на опережение играй головой. Словом, ассистентов хватает в клубе, а в сборной таких нет.

- Можно ли упрекнуть Пятову за пропущенный гол?

- Защитник закрыл видимость — это нужно учитывать. Ничего страшного. К тому же, у нас растут молодые ребята. Пятова может заменить Бущан.

- Какие ожидания от игры с испанцами?

- У испанцев вызваны все основные игроки. Посмотрим, какой тактический план выберет Андрей Шевченко. Испания — сильная сборная, играют дома. Но наша сборная тоже непростая. Легко ее не обыграть. Более того, у нас не только сильная основа из 10 или 11 игроков, но и скамейка запасных мощная. Правильно делает Андрей Шевченко, который берет на сборы много игроков и всех просматривает.