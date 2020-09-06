Стамбул. Стала известна соперница Марты Костюк

Сегодня состоялась жеребьевка квалификации грунтового турнира WTA в Стамбуле, в которой примет участие Марта Костюк.
В первом раунде 18-летняя украинка сыграет с представительницей Сербии Ольгой Данилович. В случае успеха во втором раунде украинка сыграет с победительницей матча Виктория Томова – Инди Де Врооме.
Ранее Костюк вылетела из US Open в третьем раунде от Наоми Осаки.
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Источник — Twitter
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