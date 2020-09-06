Стамбул. Стала известна соперница Марты Костюк

Состоялась жеребьевка квалификации турнира в Стамбуле

  • 06.09.2020 17:06
  • 421 просмотр
  • 1 комментарий
Стамбул. Стала известна соперница Марты Костюк
© WTA. Марта Костюк

Сегодня состоялась жеребьевка квалификации грунтового турнира WTA в Стамбуле, в которой примет участие Марта Костюк.

В первом раунде 18-летняя украинка сыграет с представительницей Сербии Ольгой Данилович. В случае успеха во втором раунде украинка сыграет с победительницей матча Виктория Томова – Инди Де Врооме.

Ранее Костюк вылетела из US Open в третьем раунде от Наоми Осаки.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    kollekciy
    online
      kollekciy, 06.09.2020 17:36
    0
    Це хороша новина що Марта зможе знову зіграти так скоро. Головне щоб травма не мішала Марті показувати хорошу гру. Даніловіч з гравцями топ 300 останнім часом грала мало і не дуже вдало, якщо Марта відновиться повинна спокійно перемагати.
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    kollekciy
    online
      kollekciy, 06.09.2020 17:36
    0
    Це хороша новина що Марта зможе знову зіграти так скоро. Головне щоб травма не мішала Марті показувати хорошу гру. Даніловіч з гравцями топ 300 останнім часом грала мало і не дуже вдало, якщо Марта відновиться повинна спокійно перемагати.
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