Крутых не сумел выиграть финал в Новомосковске

Украинский теннисист Алексей Крутых не сумел выиграть турнир Lake Park Open с призовым фондом $15.000, который проходил в Новомосковске.

В матче за титул Крутых в двух партиях уступил россиянину Богдану Боброву.

Новомосковск. Финал

Алексей Крутых (Украина) – Богдан Бобров (Россия) – 3:6, 3:6

Отметим, что это был уже третий финал Алексея на турнирах ITF, но выиграть титул ему еще не удалось.

