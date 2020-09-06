Крутых не сумел выиграть финал в Новомосковске

Украинец проиграл матч за титул россиянину

  • 06.09.2020 14:03
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Крутых не сумел выиграть финал в Новомосковске
© ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых не сумел выиграть турнир Lake Park Open с призовым фондом $15.000, который проходил в Новомосковске.

В матче за титул Крутых в двух партиях уступил россиянину Богдану Боброву.

Новомосковск. Финал
Алексей Крутых (Украина) – Богдан Бобров (Россия) – 3:6, 3:6

Отметим, что это был уже третий финал  Алексея на турнирах ITF, но выиграть титул ему еще не удалось.
 

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Источник — Sport.ua

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