Крутых не сумел выиграть финал в Новомосковске

Украинский теннисист Алексей Крутых не сумел выиграть турнир Lake Park Open с призовым фондом $15.000, который проходил в Новомосковске.
В матче за титул Крутых в двух партиях уступил россиянину Богдану Боброву.
Новомосковск. Финал
Алексей Крутых (Украина) – Богдан Бобров (Россия) – 3:6, 3:6
Отметим, что это был уже третий финал Алексея на турнирах ITF, но выиграть титул ему еще не удалось.
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Источник — Sport.ua
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