Новомосковск. Крутых сыграет в решающем матче

В полуфинале турнира Lake Park Open с призовым фондом $15,000 украинский теннисист Алексей Крутых, посеянный под шестым номером, победил поляка Марека Войцеха.

Новомосковск. 1/2 финала

Алексей Крутых (Украина) - Марек Войцех (Польша) - 6:3, 6:2

В финальном матче Крутых встретится с третьей ракеткой соревнований Богданом Бобровым из России. Это будет третий финал для 20-летнего киевлянина на профессиональном уровне. В 2018 году он стал финалистом на 10-тысячнике в Буче, а в прошлом сезоне уступил в финале турнира в Брашове (Румыния).