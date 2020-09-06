ВИДЕО. Розыгрыш турнира. Тиафо закричал от восторга после удара Фучовича

В матче третьего круга US Open Мартон Фучович и Фрэнсис Тиафо выдали шикарный розыгрыш, завершением которого стал невероятный удар венгра мимо сетки.
Американец аж вскрикнул от восторга. Его можно понять, подобное можно увидеть не так часто.
Отметим, что такие удары не запрещены правилами.
Добавим, что Тиафо выиграл матч в трех сетах и вышел в 1/8 финала на третьего сеяного Даниила Медведева.
WOW FUCSOVICS! UNREAL POINT. 🔥🔥🔥— Alex | Tennis 🎾 (@Alex_Boroch) September 5, 2020
Tiafoe's reaction is amazing😂😂#USOpen pic.twitter.com/OuploG45qd
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.