ВИДЕО. Розыгрыш турнира. Тиафо закричал от восторга после удара Фучовича

В матче третьего круга US Open Мартон Фучович и Фрэнсис Тиафо выдали шикарный розыгрыш, завершением которого стал невероятный удар венгра мимо сетки.

Американец аж вскрикнул от восторга. Его можно понять, подобное можно увидеть не так часто.

Отметим, что такие удары не запрещены правилами.

Добавим, что Тиафо выиграл матч в трех сетах и вышел в 1/8 финала на третьего сеяного Даниила Медведева.