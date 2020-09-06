Определились все участники четвертого круга US Open у мужчин

В Нью-Йорке состоялись матчи третьего круга Открытого чемпионата США по теннису у мужчин.
Первый номер посева Новак Джокович продолжает движение к очередному титулу, один из фаворитов Стефанос Циципас зачехлил ракетку.
Еще одна неожиданность турнира 30-летний канадец Вашек Поспишил после победы над соотечественником Милошем Раоничем выбил из турнира еще и восьмого сеяного испанца Роберто Баутисту-Агута.
Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
[1] Новак Джокович – [20] Пабло Карреньо-Буста
[12] Денис Шаповалов – [7] Давид Гоффен
[27] Борна Чорич – Джордан Томпсон
Алехандро Давидович-Фокина – [5] Александр Зверев
Нижняя часть сетки
[6] Маттео Берреттини – [10] Андрей Рублев
Фрэнсис Тиафу – [3] Даниил Медведев
Вашек Поспишил – [21] Алекс де Минаур
[15] Феликс Оже-Альяссим – [2] Доминик Тим
Источник — Sport.ua
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