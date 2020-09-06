Определились все участники четвертого круга US Open у мужчин

В Нью-Йорке состоялись матчи третьего круга Открытого чемпионата США по теннису у мужчин.



Первый номер посева Новак Джокович продолжает движение к очередному титулу, один из фаворитов Стефанос Циципас зачехлил ракетку.

Еще одна неожиданность турнира 30-летний канадец Вашек Поспишил после победы над соотечественником Милошем Раоничем выбил из турнира еще и восьмого сеяного испанца Роберто Баутисту-Агута.



Пары 1/8 финала



Верхняя часть сетки



[1] Новак Джокович – [20] Пабло Карреньо-Буста

[12] Денис Шаповалов – [7] Давид Гоффен



[27] Борна Чорич – Джордан Томпсон

Алехандро Давидович-Фокина – [5] Александр Зверев



Нижняя часть сетки



[6] Маттео Берреттини – [10] Андрей Рублев

Фрэнсис Тиафу – [3] Даниил Медведев

Вашек Поспишил – [21] Алекс де Минаур

[15] Феликс Оже-Альяссим – [2] Доминик Тим