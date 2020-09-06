Определились все участники четвертого круга US Open у мужчин

Баутиста-Агут и Циципас досрочно завершили соревнования

  • 06.09.2020 08:13
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Определились все участники четвертого круга US Open у мужчин
© ATP. Доминик Тим

В Нью-Йорке состоялись матчи третьего круга Открытого чемпионата США по теннису у мужчин.
 
Первый номер посева Новак Джокович продолжает движение к очередному титулу, один из фаворитов Стефанос Циципас зачехлил ракетку.

Еще одна неожиданность турнира 30-летний канадец Вашек Поспишил после победы над соотечественником Милошем Раоничем выбил из турнира еще и восьмого сеяного испанца Роберто Баутисту-Агута.
 
Пары 1/8 финала
 
Верхняя часть сетки
 
[1]  Новак Джокович – [20]  Пабло Карреньо-Буста
[12]  Денис Шаповалов – [7]  Давид Гоффен
 
[27]  Борна Чорич –  Джордан Томпсон
 Алехандро Давидович-Фокина – [5]  Александр Зверев
 
Нижняя часть сетки
 
[6]  Маттео Берреттини – [10]  Андрей Рублев 
 Фрэнсис Тиафу – [3]  Даниил Медведев 

 Вашек Поспишил – [21]  Алекс де Минаур
[15]  Феликс Оже-Альяссим – [2]  Доминик Тим

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Источник — Sport.ua

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