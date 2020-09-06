Швеция – Франция – 0:1. Гризманн не забил точку. Видео гола Мбаппе и обзор

5 сентября в матче 1-го тура Лиги наций Швеция дома проиграла Франции.
Смотрите видео голов и обзор матча Швеция – Франция – 0:1.
ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 41 мин.
Видеообзор первого тайма.
Незабитый пенальти. Гризманн, 90+5 мин.
Видеообзор второго тайма.
Лучшие моменты матча Швеция - Франция
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.