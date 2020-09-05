Швеция
0:1
Франция
05.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Мбаппе красиво решает. Франция победила в гостях Швецию

Единственный гол форвард французов забил на 41-й минуте матча

  • 05.09.2020 23:45
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ВИДЕО. Мбаппе красиво решает. Франция победила в гостях Швецию
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Вечером 5 сентября состоялся матч Лиги наций. Франция минимально победила в гостях Швецию со счетом 1:0.

Единственный гол забил форвард французов Килиан Мбаппе на 41-й минуте матча.

В конце матча Антуан Гризманн не реализовал 11-метровый удар.

Лига наций. 1-й тур

Швеция  Франция  0:1

Гол: Мбаппе, 41.

Нереализованный пенальти: Гризманн, 90+5 (мимо)

Швеция: Ольсен, Лустиг, Бенгтссон (Сема, 89), Янссон, Линделеф, Ларссон (Кулушевски, 70), Экдаль, Куэйсон (Гвидетти, 77), Форсберг, Олссон, Берг.

Франция: Ллорис, Варан, Динь, Кимпембе, Дюбуа (Менди, 88), Упамекано, Рабьо, Канте, Гризманн, Жиру (Н'Зонзи, 90+2), Мбаппе (Марсьяль, 77).

Предупреждения: Упамекано, 3. Линделеф, 90+4.

Судья: Марчиняк (Польша).

Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».

Турнирная таблица Лиги наций

Лучшие моменты матча Швеция - Франция
41' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
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Источник — Sport.ua

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