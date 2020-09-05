ВИДЕО. Мбаппе красиво решает. Франция победила в гостях Швецию

Вечером 5 сентября состоялся матч Лиги наций. Франция минимально победила в гостях Швецию со счетом 1:0.
Единственный гол забил форвард французов Килиан Мбаппе на 41-й минуте матча.
В конце матча Антуан Гризманн не реализовал 11-метровый удар.
Лига наций. 1-й тур
Швеция – Франция – 0:1
Гол: Мбаппе, 41.
Нереализованный пенальти: Гризманн, 90+5 (мимо)
Швеция: Ольсен, Лустиг, Бенгтссон (Сема, 89), Янссон, Линделеф, Ларссон (Кулушевски, 70), Экдаль, Куэйсон (Гвидетти, 77), Форсберг, Олссон, Берг.
Франция: Ллорис, Варан, Динь, Кимпембе, Дюбуа (Менди, 88), Упамекано, Рабьо, Канте, Гризманн, Жиру (Н'Зонзи, 90+2), Мбаппе (Марсьяль, 77).
Предупреждения: Упамекано, 3. Линделеф, 90+4.
Судья: Марчиняк (Польша).
Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».
Турнирная таблица Лиги наций
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
Источник — Sport.ua
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