Стали известны все участницы 1/8 финала US Open

В Нью-Йорке состоялись матчи третьего круга Открытого чемпионата США по теннису у женщин.
Напомним, на этой стадии выбыла последняя украинка Марта Костюк, которая уступила японке Наоми Осаке.
Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
[28] Дженнифер Брэди – [17] Анжелик Кербер
[23] Юлия Путинцева – [8] Петра Мартич
[4] Наоми Осака – [14] Анетт Контавейт
Шелби Роджерс – [6] Петра Квитова
Нижняя часть сетки
Ализе Корне / Цветана Пиронкова
[15] Мария Саккари – [3] Серена Уильямс
Виктория Азаренко – [20] Каролина Мухова
[16] Элиза Мертенс – [2] София Кенин
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.