Стали известны все участницы 1/8 финала US Open

К сожалению, дальше без украинок

  • 06.09.2020 08:28
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Стали известны все участницы 1/8 финала US Open
© WTA. Анжелик Кербер

В Нью-Йорке состоялись матчи третьего круга Открытого чемпионата США по теннису у женщин.

Напомним, на этой стадии выбыла последняя украинка Марта Костюк, которая уступила японке Наоми Осаке.

Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

[28]  Дженнифер Брэди – [17]  Анжелик Кербер
[23]  Юлия Путинцева – [8]  Петра Мартич

[4]  Наоми Осака – [14]  Анетт Контавейт
 Шелби Роджерс – [6]  Петра Квитова

Нижняя часть сетки

 Ализе Корне /  Цветана Пиронкова
[15]  Мария Саккари – [3]  Серена Уильямс

 Виктория Азаренко – [20]  Каролина Мухова
[16]  Элиза Мертенс – [2]  София Кенин

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Источник — Sport.ua

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