«Я еще вернусь». Костюк попрощалась с US Open

Украинка вылетела в третьем раунде

  • 04.09.2020 23:09
  • 760 просмотров
  • 4 комментария
«Я еще вернусь». Костюк попрощалась с US Open
© ФТУ. Марта Костюк

Сегодня Марта Костюк в третьем раунде US Open-2020 в тяжелой трехсетовой битве проиграла звездной Наоми Осаке.

18-летняя украинская теннисистка попрощалась с турниром на своей странице в Инстаграме:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

thank you @usopen ✌🏻 I’ll be back 🤫

A post shared by Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta) on

«Спасибо тебе, US Open. Я еще вернусь», - написала Костюк.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    VITASS
    online
      VITASS, 05.09.2020 00:45
    0
    ни тени сомнений. вперед! верю
    Ссылка
    Disiny7
      Disiny7, 04.09.2020 23:46
    +3
    Да, Мартуся, возвращайся!
    Спасибо за супер эмоции, за прекрасный теннис
    Ссылка
    Venesuela
      Venesuela, 04.09.2020 23:31
    +4
    Браво !!! Все в твоїх руках і ці руки будуть тримати далеко не один Шолом!!! До наступної зустрічі !!!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 04.09.2020 23:22
    +4
    Дякуємо, тобі, Марточко, за дивовижні емоції на цьому турнірі! Не засмучуйся, у тебе все точно буде добре! І ти неодмінно повернешся і візьмеш той Шолом. Любимо тебе!
    Ссылка
    Venesuela
      Venesuela, 04.09.2020 23:31
    +4
    Браво !!! Все в твоїх руках і ці руки будуть тримати далеко не один Шолом!!! До наступної зустрічі !!!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 04.09.2020 23:22
    +4
    Дякуємо, тобі, Марточко, за дивовижні емоції на цьому турнірі! Не засмучуйся, у тебе все точно буде добре! І ти неодмінно повернешся і візьмеш той Шолом. Любимо тебе!
    Ссылка
    Disiny7
      Disiny7, 04.09.2020 23:46
    +3
    Да, Мартуся, возвращайся!
    Спасибо за супер эмоции, за прекрасный теннис
    Ссылка
    VITASS
    online
      VITASS, 05.09.2020 00:45
    0
    ни тени сомнений. вперед! верю
    Ссылка
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