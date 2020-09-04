«Я еще вернусь». Костюк попрощалась с US Open

Сегодня Марта Костюк в третьем раунде US Open-2020 в тяжелой трехсетовой битве проиграла звездной Наоми Осаке.

18-летняя украинская теннисистка попрощалась с турниром на своей странице в Инстаграме:

«Спасибо тебе, US Open. Я еще вернусь», - написала Костюк.