«Я еще вернусь». Костюк попрощалась с US Open

Сегодня Марта Костюк в третьем раунде US Open-2020 в тяжелой трехсетовой битве проиграла звездной Наоми Осаке.
18-летняя украинская теннисистка попрощалась с турниром на своей странице в Инстаграме:
«Спасибо тебе, US Open. Я еще вернусь», - написала Костюк.
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Источник — Instagram
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Спасибо за супер эмоции, за прекрасный теннис
Спасибо за супер эмоции, за прекрасный теннис
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