ВИДЕО. Дала большой бой. Как Костюк выбыла из US Open от рук Осаки

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 137) завершила борьбу на US Open 2020 в третьем круге.
В трех сетах украинка уступила экс-первой ракетке мира Наоми Осаке из Японии (WTA 9).
US Open 2020
Женщины. Третий круг
Наоми Осака (Япония) [4] – Марта Костюк (Украина) – 6:3, 6:7 (4:7), 6:2
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Источник — US Open
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