ВИДЕО. Дала большой бой. Как Костюк выбыла из US Open от рук Осаки

Украинка в трех сетах уступила экс-первой ракетке мира из Японии

  • 04.09.2020 23:05
  • 548 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Дала большой бой. Как Костюк выбыла из US Open от рук Осаки
© US Open 2020

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 137) завершила борьбу на US Open 2020 в третьем круге.

В трех сетах украинка уступила экс-первой ракетке мира Наоми Осаке из Японии (WTA 9). 

US Open 2020

Женщины. Третий круг

Наоми Осака (Япония) [4] – Марта Костюк (Украина) – 6:3, 6:7 (4:7), 6:2

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Источник — US Open

(3 голоса)

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Комментарии
    Disiny7
      Disiny7, 05.09.2020 00:05
    +2
    Да херня вся эта Осака, мы ещё встретимся
    Ссылка
    Disiny7
      Disiny7, 05.09.2020 00:05
    +2
    Да херня вся эта Осака, мы ещё встретимся
    Ссылка
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