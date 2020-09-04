Наоми ОСАКА: «Страшно от того, на что Костюк способна в будущем»

Знаменитая японка похвалила свою соперницу

  • 04.09.2020 22:28
  • 1583 просмотра
  • 3 комментария
Наоми ОСАКА: «Страшно от того, на что Костюк способна в будущем»
© WTA. Наоми Осака

Сегодня Наоми Осака в третьем раунде US Open одержала тяжелую победу в трех сетах над Мартой Костюк. После матча японка похвалила свою соперницу:

«Я понятия не имею, как смогла захватить контроль в третьем сете. Наверное, дело в опыте – она еще очень молодая, а я провела чуть больше таких матчей.

Но она очень хорошо играла. Мне даже страшно от того, на что она будет способна в будущем.

Во втором сете у меня было много моментов, когда я не смогла использовать преимущество. Когда я повела, то стала играть пассивно, а она добавила, потому что она бесстрашная. Я жила прошлым. А в третьем настроилась на настоящее».

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Источник — Евроспорт

(13 голосов)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 04.09.2020 22:54
    +1
    То таке, компліменти у них завжди в тємі, але головне, щоб Марта працювала дальше, а не просто вірила у свій талант від Бога!!!
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    Disiny7
      Disiny7, 04.09.2020 22:46
    0
    А если учитывать, что Мартуля показала далеко не лучший свой теннис, мне самому страшно и жаль этих топчиков
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    sheremetaoleg2020
      sheremetaoleg2020, 04.09.2020 22:31
    +1
    Думаю у них попереду ще не один поєдинок.І в Костюк буде ще не одна перемога над Осакою
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 04.09.2020 22:54
    +1
    То таке, компліменти у них завжди в тємі, але головне, щоб Марта працювала дальше, а не просто вірила у свій талант від Бога!!!
    Ссылка
    sheremetaoleg2020
    online
      sheremetaoleg2020, 04.09.2020 22:31
    +1
    Думаю у них попереду ще не один поєдинок.І в Костюк буде ще не одна перемога над Осакою
    Ссылка
    Disiny7
      Disiny7, 04.09.2020 22:46
    0
    А если учитывать, что Мартуля показала далеко не лучший свой теннис, мне самому страшно и жаль этих топчиков
    Ссылка
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