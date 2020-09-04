Наоми ОСАКА: «Страшно от того, на что Костюк способна в будущем»

Сегодня Наоми Осака в третьем раунде US Open одержала тяжелую победу в трех сетах над Мартой Костюк. После матча японка похвалила свою соперницу:

«Я понятия не имею, как смогла захватить контроль в третьем сете. Наверное, дело в опыте – она еще очень молодая, а я провела чуть больше таких матчей.

Но она очень хорошо играла. Мне даже страшно от того, на что она будет способна в будущем.

Во втором сете у меня было много моментов, когда я не смогла использовать преимущество. Когда я повела, то стала играть пассивно, а она добавила, потому что она бесстрашная. Я жила прошлым. А в третьем настроилась на настоящее».