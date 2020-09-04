Марта КОСТЮК: «В игре с Осакой может помочь то, что я не очень известная»

Украинская теннисистка дала короткий комментарий перед матчем

  • 04.09.2020 19:31
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Марта КОСТЮК: «В игре с Осакой может помочь то, что я не очень известная»
© WTA. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк дала комментарий за несколько минут до матча 3-го раунда US Open против Наоми Осаки.

«Наслаждаюсь своим временем на корте, так как был большой перерыв и я сейчас активно играю. Что касается Осаки, то я не очень известная теннисистка, что может сыграть в мою пользу».

«Кроме того, я считаю, что могу быть очень опасной в своей игре. Это должно быть ключевым», - считает Костюк.

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Источник — Sport.ua

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