Марта КОСТЮК: «В игре с Осакой может помочь то, что я не очень известная»

Украинская теннисистка Марта Костюк дала комментарий за несколько минут до матча 3-го раунда US Open против Наоми Осаки.
«Наслаждаюсь своим временем на корте, так как был большой перерыв и я сейчас активно играю. Что касается Осаки, то я не очень известная теннисистка, что может сыграть в мою пользу».
«Кроме того, я считаю, что могу быть очень опасной в своей игре. Это должно быть ключевым», - считает Костюк.
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Источник — Sport.ua
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