Марта Костюк установила национальный рекорд

18-летняя теннисистка стала самой молодой украинкой в третьем круге US Open

  • 04.09.2020 12:18
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Марта Костюк установила национальный рекорд
© WTA. Марта Костюк

18-летняя Марта Костюк стала самой юной представительницей Украины в третьем раунде Открытого чемпионата США.
 
В 2019 году на этом этапе в Нью-Йорке сыграла 19-летняя Даяна Ястремская, а в сезоне-2015 – Элина Свитолина за несколько дней до своего 21-летия. Кроме них до третьего круга на Открытом чемпионате США также доходили украинки Наталья Медведева, Алёна и Катерина Бондаренко, Юлия Вакуленко, Татьяна Перебийнис и Леся Цуренко.
 
В этом году Костюк стала еще и самой молодой участницей в третьем круге US Open в женской сетке турнира. Всего до этого этапа добрались пока два тинейджера: Марта Костюк (18 лет и 76 дней) и Аманда Анисимова из США (19 лет и 12 дней). Свои матчи второго круга еще не сыграли американка Кэти Макнелли (18 лет и 296 дней) и Ига Свёнтек из Польши (19 лет и 104 дня).
 
Напомним, Марте уже принадлежит украинский рекорд на мэйджорах в одиночном разряде в третьем круге: в 2018 году теннисистка в возрасте 15 лет и 6 месяцев дошла до этой стадии в Австралии.

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Источник — Большой теннис Украины

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