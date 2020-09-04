Довольно бессонных ночей. Стало известно, когда Костюк сыграет против Осаки

В пятницу, 4 сентября, на Открытом чемпионате США по теннису состоятся матчи третьего круга верхней части сетки у женщин.

На корты Нью-Йорка выйдет все одна украинка – Марта Костюк. Остальные наши соотечественницы уже завершили выступления на турнире.

18-летняя Костюк (№137 WTA) сразится против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки из Японии (№9 WTA). Поединок будет сыгран первым запуском на стадионе Артура Эша.

Время начала матча – 19:00 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ