Довольно бессонных ночей. Стало известно, когда Костюк сыграет против Осаки

В пятницу, 4 сентября, на Открытом чемпионате США по теннису состоятся матчи третьего круга верхней части сетки у женщин.
На корты Нью-Йорка выйдет все одна украинка – Марта Костюк. Остальные наши соотечественницы уже завершили выступления на турнире.
18-летняя Костюк (№137 WTA) сразится против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки из Японии (№9 WTA). Поединок будет сыгран первым запуском на стадионе Артура Эша.
Время начала матча – 19:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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