Сергей СТАХОВСКИЙ: «Не согласился продолжать встречу на таких условиях»

Сегодня Сергей Стаховский отказался доигрывать матч второго раунда турнира в Остраве против Матса Мораинга из-за некачественного судейства.

Украинский теннисист прокомментировал инцидент:

«Судья дал осечку и не захотел вернуть счёт, а я в свою очередь не согласился на таких условиях продолжать встречу. Судья не был уверен в том, что допустил ошибку. Я был, но его решение осталось без изменений.

По правилам он должен принять решение, возможно, мог попросить помощи супервайзера, попросить игроков вспомнить розыгрыши, но он не захотел.

Буду ли играть сегодня парный матч? Конечно, буду».