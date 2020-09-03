Сергей СТАХОВСКИЙ: «Не согласился продолжать встречу на таких условиях»

Украинский теннисист – о снятии с турнира в Остраве

  • 03.09.2020 17:19
  • 1193 просмотра
  • 3 комментария
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Не согласился продолжать встречу на таких условиях»
© БТУ. Сергей Стаховский

Сегодня Сергей Стаховский отказался доигрывать матч второго раунда турнира в Остраве против Матса Мораинга из-за некачественного судейства.

Украинский теннисист прокомментировал инцидент:

«Судья дал осечку и не захотел вернуть счёт, а я в свою очередь не согласился на таких условиях продолжать встречу. Судья не был уверен в том, что допустил ошибку. Я был, но его решение осталось без изменений.

По правилам он должен принять решение, возможно, мог попросить помощи супервайзера, попросить игроков вспомнить розыгрыши, но он не захотел.

Буду ли играть сегодня парный матч? Конечно, буду».

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.09.2020 18:31
    0
    Надо своей игрой что то доказывать! А так летел в матче на баранку...
    Ссылка
    Сергей Руденко
      Сергей Руденко, 03.09.2020 17:51
    0
    На моей памяти лишь одно подобное снятие было, когда Александр Богомолов на Челледжере в США снялся. https://www.youtube.com/watch?v=1HaJ2pc-lps
    Ссылка
    Сергей Руденко
      Сергей Руденко, 03.09.2020 17:50
    +4
    Ни о чем. Просто не захотел получить баранку в третьем сете и при 0-4 нашел формальную причину сняться из-за судейской ошибки в одном моменте. В теннисе таких судейских ошибок куча, особенно на грунте, но никто не заканчивает из-за этого встречу.
    Ссылка
    Сергей Руденко
      Сергей Руденко, 03.09.2020 17:50
    +4
    Ни о чем. Просто не захотел получить баранку в третьем сете и при 0-4 нашел формальную причину сняться из-за судейской ошибки в одном моменте. В теннисе таких судейских ошибок куча, особенно на грунте, но никто не заканчивает из-за этого встречу.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.09.2020 18:31
    0
    Надо своей игрой что то доказывать! А так летел в матче на баранку...
    Ссылка
    Сергей Руденко
      Сергей Руденко, 03.09.2020 17:51
    0
    На моей памяти лишь одно подобное снятие было, когда Александр Богомолов на Челледжере в США снялся. https://www.youtube.com/watch?v=1HaJ2pc-lps
    Ссылка
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