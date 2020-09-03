Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Дебют на US Open оказался не из лучших»

В своем стартовом матче на US Open украинская теннисистка Катарина Завацкая в двух сетах уступила Елене Рыбакиной, однако уверена, что в дальнейшем добьется успеха на больших турнирах.

«Дебют на Grand Slam оказался не из лучших. К сожалению, в матче с Рыбакиной не получилось показать свой уровень. Даже близко. Разумеется, игра меня сильно расстроила. Лена же действовала неудобно для меня, глубоко. И все же главную проблему я вижу не в сопернице, а в собственном внутреннем состоянии. Я зажалась, что-то меня сковывало. Но ничего, идем дальше. Все-таки второй турнир после шестимесячного перерыва. Я уверена, что еще сыграю достаточно матчей в основной сетке «Шлемов».

«Ролан Гаррос? Очень непонятная программа. Все из-за карантинных условий каждой отдельной страны. На данный момент я не могу назвать точных планов ни на одну из игровых недель, кроме Rolan Garros, который я начну с основной сетки», - сказала Завацкая.