ВИДЕО. Как Ястремская проиграла американке Бренгл

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче второго круга 20-летняя теннисистка уступила Мэдисон Бренгл из США (№84 WTA).
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — US Open
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.