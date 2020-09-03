ВИДЕО. Как Ястремская проиграла американке Бренгл

Украинская теннисистка досрочно покинула US Open

  • 03.09.2020 07:30
  • 830 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Как Ястремская проиграла американке Бренгл
© Instagram. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.
 
В матче второго круга 20-летняя теннисистка уступила Мэдисон Бренгл из США (№84 WTA).

Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.

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Источник — US Open

(1 голос)

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Комментарии
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 03.09.2020 08:21
    0
    Disiny7, 03.09.2020 08:05
    Ганьба
    Чому ганьба? Кому програла Рибакіна,яка до карантину багатьох обігрівала? Пост карантинний теніс.
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 03.09.2020 08:08
    0
    Доречі, Баїн пішов від Младенович по причині неможливості заробити гарні гроші, вибрав Даяну, але і ця видно не дасть його тих грошей, що він хоче. Чекаємо розриву контракту і пошуки чергового лоха.
    Ссылка
    Disiny7
      Disiny7, 03.09.2020 08:05
    0
    Ганьба
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 03.09.2020 08:21
    0
    Disiny7, 03.09.2020 08:05
    Ганьба
    Чому ганьба? Кому програла Рибакіна,яка до карантину багатьох обігрівала? Пост карантинний теніс.
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 03.09.2020 08:08
    0
    Доречі, Баїн пішов від Младенович по причині неможливості заробити гарні гроші, вибрав Даяну, але і ця видно не дасть його тих грошей, що він хоче. Чекаємо розриву контракту і пошуки чергового лоха.
    Ссылка
    Disiny7
      Disiny7, 03.09.2020 08:05
    0
    Ганьба
    Ссылка
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