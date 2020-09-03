ВИДЕО. Как Костюк обыграла Севастову

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№137 WTA) обыграла 30-летнюю латвийскую теннисистку Анастасию Севастову (№45 WTA) в поединке второго раунда US Open.
Для победы над Севастовой Костюк хватило двух сетов — 6:3, 7:6(5).
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
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Источник — Sport.ua
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