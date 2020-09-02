Сестры Киченок – Картер / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 2 сентября, сестры Людмила и Надежда Киченок проведут свой дебютный матч в этом розыгрыше US Open.
Украинки сыграют против американско-бразильского дуэта Хэйли Картер / Луиза Стефани. Встреча пройдет третьим запуском на корте №9 после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи
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Источник — Sport.ua
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