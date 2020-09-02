US Open. Расписание украинок на второе сентября

В среду на корты Нью-Йорка выйдут шесть украинок

  • 02.09.2020 01:25
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US Open. Расписание украинок на второе сентября
© WTA. Марта Костюк

В среду, 2 сентября, на Открытом чемпионате США по теннису состоятся матчи верхней части сетки у женщин.
 
На корты Нью-Йорка выйдут все четыре украинки, которые прошли во второй круг одиночных соревнования, также в парном турнире стартуют сестры Киченок.
 
Катерина Бондаренко (№349 WTA), которая заявлена на турнир по замороженному рейтингу, первым запуском на корте №17 сыграет с хорваткой Петрой Мартич (№15 WTA), получившей от организаторов восьмой номер посева. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
 
Катерина Козлова (№99 WTA) сразится против шестой сеяной чешки Петры Квитовой (№12 WTA) первым запуском на стадионе Артура Эша. Время начала матча – 19:00 по Киеву.
 
Марта Костюк (№137 WTA) продолжит борьбу на турнире встречей против 31-го номера посева латвийки Анастасии Севастовой (№45 WTA). Поединок будет сыгран третьим запуском на корте №12. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву после встречи ATP Кукушкин – Гарин.
 
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) своим поединком против американки Мэдисон Бренгл (№84 WTA) закроет программу игрового дня на стадионе Луи Армстронга. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву после встречи ATP Шаповалов – Квон.
 
Сестры Людмила и Надежда Киченок свой дебютный матч в этом розыгрыше US Open сыграют против американско-бразильского дуэта Хэйли Картер / Луиза Стефани. Встреча пройдет третьим запуском на корте №9 после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.

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ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночная)

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Источник — US Open

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