Каролина ПЛИШКОВА: «Первый сет с Калининой был непростым»

Третья ракетка мира – о старте на Открытом чемпионате США по теннису

  • 01.09.2020 18:09
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Каролина ПЛИШКОВА: «Первый сет с Калининой был непростым»
© WTA. Каролина Плишкова

Лидер посева на US Open чешка Каролина Плишкова прокомментировала победу над украинкой Ангелиной Калининой в рамках первого круга.
 
«В этом матче я чувствовала себя лучше, чем в предыдущем на прошлой неделе, когда я играла на 17-м корте. Думаю, центральный стадион гораздо лучше подходит мне, даже несмотря на то, что тоже нет зрителей. Здесь я себя ощущаю гораздо лучше. К тому же я много здесь тренировалась, поэтому хорошо адаптировалась к покрытию.
 
Первый сет был местами непростым. Я начала не очень хорошо, но постепенно стала играть агрессивнее и выигрывать очки. Я неплохо играла до 4:1. У меня были возможности взять сет раньше, но я ими не воспользовалась. Счет стал 4:4 и я уступала 15-40 в следующем гейме. Моя подача помогла мне выиграть его и после этого я почувствовала уверенность. А второй сет был гораздо, гораздо лучше первого», – сказала Плишкова.
 
Отметим, что во втором круге Каролине, в тренерский штаб которой входит украинка Ольга Савчук, предстоит сыграть против француженка Каролин Гарсии.

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Источник — WTA

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