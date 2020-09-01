Каролина ПЛИШКОВА: «Первый сет с Калининой был непростым»

Лидер посева на US Open чешка Каролина Плишкова прокомментировала победу над украинкой Ангелиной Калининой в рамках первого круга.



«В этом матче я чувствовала себя лучше, чем в предыдущем на прошлой неделе, когда я играла на 17-м корте. Думаю, центральный стадион гораздо лучше подходит мне, даже несмотря на то, что тоже нет зрителей. Здесь я себя ощущаю гораздо лучше. К тому же я много здесь тренировалась, поэтому хорошо адаптировалась к покрытию.



Первый сет был местами непростым. Я начала не очень хорошо, но постепенно стала играть агрессивнее и выигрывать очки. Я неплохо играла до 4:1. У меня были возможности взять сет раньше, но я ими не воспользовалась. Счет стал 4:4 и я уступала 15-40 в следующем гейме. Моя подача помогла мне выиграть его и после этого я почувствовала уверенность. А второй сет был гораздо, гораздо лучше первого», – сказала Плишкова.



Отметим, что во втором круге Каролине, в тренерский штаб которой входит украинка Ольга Савчук, предстоит сыграть против француженка Каролин Гарсии.