ВИДЕО. Завацкая уступила Рыбакиной на US Open

20-летняя украинская спортсменка Катарина Завацкая (№108 WTA) проиграла 21-летней казахской теннисистке Елене Рыбакиной (№17 WTA) в первом круге US Open.
Поединок длился два сета — 3:6, 0:6.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор встречи.
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Источник — US Open
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