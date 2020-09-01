ВИДЕО. Как Ястремская обыграла Шарму на US Open

Украинская теннисистка вышла во второй круг соревнований

  • 01.09.2020 07:06
  • 670 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Ястремская обыграла Шарму на US Open
© Instagram. Даяна Ястремская

20-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (№25 WTA) победила 24-летнюю австралийскую спортсменку Астру Шарму (№126 WTA) в поединке первого круга US Open.

Для победы над Шармой Ястремской понадобились три сета — 6:3, 6:7(4), 7:6(2).

Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.

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Источник — US Open

(2 голоса)

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Комментарии
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 01.09.2020 08:01
    0
    Статистика просто вражає - ні подачі, ні продуманної гри. Дуже багато втратила і як все відновити мабудь і не знають.
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 01.09.2020 08:01
    0
    Статистика просто вражає - ні подачі, ні продуманної гри. Дуже багато втратила і як все відновити мабудь і не знають.
    Ссылка
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