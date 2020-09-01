ВИДЕО. Как Ястремская обыграла Шарму на US Open

20-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (№25 WTA) победила 24-летнюю австралийскую спортсменку Астру Шарму (№126 WTA) в поединке первого круга US Open.
Для победы над Шармой Ястремской понадобились три сета — 6:3, 6:7(4), 7:6(2).
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
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Источник — US Open
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