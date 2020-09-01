ВИДЕО. Как Костюк деклассировала Касаткину в первом круге US Open

Украинка Марта Костюк (№137 WTA) фантастически начала выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче первого круга 18-летняя теннисистка не оставила ни единого шанса экс-десятой ракетке мира Дарье Касаткиной из России (№70 WTA).
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Источник — Sport.ua
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