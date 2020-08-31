СТАХОВСКИЙ: «Стал персоной нон грата в структуре Джоковича и Поспишила»

Украинский теннисист – о создании PTPA

  • 31.08.2020 16:24
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СТАХОВСКИЙ: «Стал персоной нон грата в структуре Джоковича и Поспишила»
© БТУ. Сергей Стаховский

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал появление организации PTPA (Ассоциация профессиональных теннисистов), создателями которой являются Новак Джокович и Вашек Поспишил:

«Поскольку я никогда не смотрел на вещи одинаково с Поспишилом, то стал персоной нон грата в их структуре. Поэтому я и понятия не имею, что они затеяли. Могу сказать, что игроки, которые стоят за пределами первой 100 рейтинга, понятия не имеют об их решении.

Будет интересно посмотреть, что они придумали. Честно говоря, я не удивлюсь, если они не совсем продумали свои первые шаги.

На мой взгляд, сейчас пытаются создать структуру, которая будет представлять игроков в АТР, но главный вопрос в том, что они могут предложить».

Джокович и Поспишил планируют официально представить PTPA сегодня вечером в США.

Сегодня Стаховский с победы стартовал на челленджере в Остраве.

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Источник — Большой теннис Украины

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