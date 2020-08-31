Лопатецкая покидает турнир в Праге

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№381 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 125k в Праге.
В матче второго раунда украинка в трех сетах уступила итальянке Джессике Пиери (№312 WTA).
Прага. Второй круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Джессика Пиери (Италия) – 6:3, 6:7(2), 4:6
В следующем раунде Пиери сразится против четвертой сеяной Леони Кунг из Швейцарии (№148 WTA).
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Источник — Sport.ua
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