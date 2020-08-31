Прага. Снигур уступила на старте турнира

18-летняя теннисистка Дарья Снигур уступила в первом круге грунтового челленджера в Праге.
В первом круге Снигeур уступила венгерской спортсменке Анне Бондар.
1-й раунд
Дарья Снигур (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) – 2:6, 2:6
Ранее другая украинка Дарья Лопатецкая вышла во второй круг турнира в Праге.
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Источник — Sport.ua
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