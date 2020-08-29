Прага. Лопатецкая стартовала с победы

Сегодня Дарья Лопатецкая успешно стартовала на грунтовом челленджере в Праге.
В первом раунде украинка в двух сетах обыграла представительницу Нидерландов Инди де Вроме. Матч продолжался 1 час и 18 минут.
1-й раунд
Дарья Лопатецкая (Украина) – Инди де Вроме (Нидерланды) – 6:2, 6:3
Во втором раунде соперницей Лопатецкой будет итальянка Джессика Пьери.
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Источник — Sport.ua
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