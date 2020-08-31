Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Хорошо знаю игру Рыбакиной»

Украинская теннисистка – о первом матче в основе US Open

  • 31.08.2020 09:19
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Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Хорошо знаю игру Рыбакиной»
© Инстаграм Катарины Завацкой

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о предстоящем поединке против Елены Рыбакиной в первом круге US Open.

«Я помню её старт сезона, она очень здорово начала год! Но сейчас, мне кажется, тяжело сразу же войти в такой же ритм. Перерыв был довольно большим, и я не чувствую какой-то неуверенности в себе из-за сильного старта сезона. Сейчас совсем другая ситуация. Я хорошо знаю ее игру: хорошая подача и тактика игры в пару ударов. Мы ещё не обсуждали мою тактику с тренером, но я уже примерно знаю, что нужно делать на корте. И самое главное завтра - это ДЕЛАТЬ и не сомневаться.

Последний запуск? Честно говоря, мне все равно. Я уже забыла, как мне было бы лучше. Скоро узнаем», – сказала Завацкая.

Матч Завацкая – Рыбакина пройдет в ночь с понедельника на вторник.

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Источник — Большой теннис Украины

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