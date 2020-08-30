Катарина Завацкая – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с понедельника на вторник украинка Катарина Завацкая (№107 WTA) начнет борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче первого круга 20-летняя теннисистка сразится против 11-й сеяной Елены Рыбакиной из Казахстана (№17 WTA).
Встреча пройдет пятым запуском на корте №9 после матча ATP Гайо – Беранкис. Ориентировочное время начала матча – 01:30 по Киеву.
Ранее девушки провели один очный матч, победила Рыбакина.
В следующем раунде победительница сыграет против Ирины Хромачевой (№674 WTA) или Шелби Роджерс (№95 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua
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