Французский теннисист Бенуа Пэр заразился коронавирусом и не выступит на US Open.
17-й сеяный сдал положительный тест, хотя тесты, сделанные ранее, показывали отрицательный результат.
Он находится в Нью-Йоркском «пузыре» - изолированном месте, где теннисисты должны провести все время до завершения американского мэйджора.
В первом круге Пэр должен был сыграть с Камилем Майхшаком из Польши.
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Источник — L'Equipe
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