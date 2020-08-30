Французский теннисист Бенуа Пэр заразился коронавирусом и не выступит на US Open.

17-й сеяный сдал положительный тест, хотя тесты, сделанные ранее, показывали отрицательный результат.

Он находится в Нью-Йоркском «пузыре» - изолированном месте, где теннисисты должны провести все время до завершения американского мэйджора.

В первом круге Пэр должен был сыграть с Камилем Майхшаком из Польши.

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