Ангелина Калинина – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельника, 31 августа, украинка Ангелина Калинина (№145 WTA) начнет борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче первого круга 23-летняя теннисистка сразится против первой сеяной Каролины Плишковой из Чехии (№3 WTA).
Встреча пройдет первым запуском на стадионе Артура Эша. Время начала матча – 19:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
В следующем раунде победительница сыграет против Ясмине Паолини (№96 WTA) или Каролин Гарсии (№49 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua
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