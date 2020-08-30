Ангелина Калинина – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельника, 31 августа, украинка Ангелина Калинина (№145 WTA) начнет борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче первого круга 23-летняя теннисистка сразится против первой сеяной Каролины Плишковой из Чехии (№3 WTA).



Встреча пройдет первым запуском на стадионе Артура Эша. Время начала матча – 19:00 по Киеву.



Ранее девушки не встречались.



В следующем раунде победительница сыграет против Ясмине Паолини (№96 WTA) или Каролин Гарсии (№49 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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