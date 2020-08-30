Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 31 августа, украинка Марта Костюк (№137 WTA) начнет борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче первого круга 18-летняя теннисистка сразится против экс-десятой ракетки мира Дарьи Касаткиной из России (№68 WTA).
Встреча пройдет третьим запуском на корте №15 после матча Ковинич – Кабрера. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не встречались.
В следующем раунде победительница сыграет против Кори Гауфф (№50 WTA) или Анастасии Севастовой (№44 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua
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