Непобедимый Джокович выиграл Мастерс в Нью-Йорке

Милош Раонич оказал достойное сопротивление, но все же проиграл

  • 29.08.2020 22:28
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Непобедимый Джокович выиграл Мастерс в Нью-Йорке
© ATP. Новак Джокович

На престижном турнире в Нью-Йорке завершился финальный матч. Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в матче за титул с боями одолел опытного канадца Милоша Раонича и выиграл 35-й титул серии Мастерс, сравнявшись по этому показателю с Рафаэлем Надалем.

Нью-Йорк. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Милош Раонич (Канада) – 1:6, 6:3, 6:4

Отметим, что это была 11-я победа Джоковича в очных матчах против Раонича. Канадец ни разу в своей карьере не побеждал серба. Более того, проиграл ему три финала Мастерсов, еще один – Надалю.

Новак Джокович в текущем сезоне еще не проигрывал, добыв 23 победы.

Ранее Наоми осака снялась с женского финала, подарив победу Виктории Азаренко.

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Источник — Sport.ua

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