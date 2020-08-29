Непобедимый Джокович выиграл Мастерс в Нью-Йорке

На престижном турнире в Нью-Йорке завершился финальный матч. Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в матче за титул с боями одолел опытного канадца Милоша Раонича и выиграл 35-й титул серии Мастерс, сравнявшись по этому показателю с Рафаэлем Надалем.

Нью-Йорк. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Милош Раонич (Канада) – 1:6, 6:3, 6:4

Отметим, что это была 11-я победа Джоковича в очных матчах против Раонича. Канадец ни разу в своей карьере не побеждал серба. Более того, проиграл ему три финала Мастерсов, еще один – Надалю.

Новак Джокович в текущем сезоне еще не проигрывал, добыв 23 победы.

Ранее Наоми осака снялась с женского финала, подарив победу Виктории Азаренко.