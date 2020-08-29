ATP Нью-Йорк. Минус Циципас. Определилась пара финалистов

Милош Раонич продолжает удивлять

  • 29.08.2020 01:17
  • 61 просмотр
  • 0 комментариев
ATP Нью-Йорк. Минус Циципас. Определилась пара финалистов
© ATP. Милош Раонич

На Мастерсе в Нью-Йорке завершились матчи 1/2 финала.

Канадец Милош Раонич выбил из турнира одного из фаворитов – грека Стефаноса Циципаса.

Вторую путевку разыграли серб Новак Джокович и испанец Роберто Баутиста-Агут.

Нью-Йорк. 1/2 финала

 Милош Раонич  –  Стефанос Циципас – 7:6(5), 6:3
 Новак Джокович –  Роберто Баутиста-Агут – 4:6, 6:4, 7:6(0)

Финальный матч у мужчин состоится в субботу, как и у женщин. Ранее Раонич проиграл все свои три финала Мастерсов, два из них – Джоковичу.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности