ATP Нью-Йорк. Минус Циципас. Определилась пара финалистов

На Мастерсе в Нью-Йорке завершились матчи 1/2 финала.

Канадец Милош Раонич выбил из турнира одного из фаворитов – грека Стефаноса Циципаса.

Вторую путевку разыграли серб Новак Джокович и испанец Роберто Баутиста-Агут.

Нью-Йорк. 1/2 финала

Милош Раонич – Стефанос Циципас – 7:6(5), 6:3

Новак Джокович – Роберто Баутиста-Агут – 4:6, 6:4, 7:6(0)

Финальный матч у мужчин состоится в субботу, как и у женщин. Ранее Раонич проиграл все свои три финала Мастерсов, два из них – Джоковичу.