ATP Нью-Йорк. Минус Циципас. Определилась пара финалистов

На Мастерсе в Нью-Йорке завершились матчи 1/2 финала.
Канадец Милош Раонич выбил из турнира одного из фаворитов – грека Стефаноса Циципаса.
Вторую путевку разыграли серб Новак Джокович и испанец Роберто Баутиста-Агут.
Нью-Йорк. 1/2 финала
Милош Раонич – Стефанос Циципас – 7:6(5), 6:3
Новак Джокович – Роберто Баутиста-Агут – 4:6, 6:4, 7:6(0)
Финальный матч у мужчин состоится в субботу, как и у женщин. Ранее Раонич проиграл все свои три финала Мастерсов, два из них – Джоковичу.
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Источник — Sport.ua
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