US Open. Сестры Киченок узнали соперниц в парном разряде

Сегодня в Нью-Йорке состоялась жеребьевка US Open-2020 в женском парном разряде. Украину будут представлять сестры Людмила и Надежда Киченок.

В первом раунде соперницами украинок будет американо-бразильский дуэт Хэйли Картер/Луиза Стефани. В случае успеха во втором раунде украинки выйдут на победителя американского дерби Кори Гауфф/Кэтрин МакНэлли – Хэйли Баптист/Уитни Осуигве.

Ранее своих соперниц узнали 7 представительниц Украины в одиночном женском разряде.