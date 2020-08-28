US Open. Сестры Киченок узнали соперниц в парном разряде

Сегодня в Нью-Йорке состоялась жеребьевка US Open-2020 в женском парном разряде. Украину будут представлять сестры Людмила и Надежда Киченок.
В первом раунде соперницами украинок будет американо-бразильский дуэт Хэйли Картер/Луиза Стефани. В случае успеха во втором раунде украинки выйдут на победителя американского дерби Кори Гауфф/Кэтрин МакНэлли – Хэйли Баптист/Уитни Осуигве.
Ранее своих соперниц узнали 7 представительниц Украины в одиночном женском разряде.
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Источник — US Open
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