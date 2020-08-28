ЛОПАТЕЦКАЯ: «Страх – самая большая преграда на пути восстановления»

Украинская теннисистка – о травме колена, после которой она восстанавливается до сих пор

  • 28.08.2020 10:38
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ЛОПАТЕЦКАЯ: «Страх – самая большая преграда на пути восстановления»
© ФТУ. Дарья Лопатецкая

Одна из самых перспективных украинских теннисисток Дарья Лопатецкая рассказала о непростой травме, которая надолго выбила ее из соревновательного процесса.
 
- В мае прошлого года тебе был поставлен диагноз «разрыв латерального мениска». Прошло уже достаточно времени с того момента, ты вернулась к выступлениям. Как обстоит дело с коленом сейчас?
- Даже сегодня я прохожу специальную терапию. Чем только не занималась и где я только не была за последние полтора года. Были даже уколы плазмы в колено, когда кровь вкачивают прямо в сустав. Это очень неприятно. Но когда у тебя есть цель, ты терпишь любую боль.

Сейчас я больше внимания уделяю реабилитации, тренировкам по ОФП. В теннис играю около часа в день. Абсолютно спокойно. Сейчас я действительно наслаждаюсь игрой в теннис и отношусь к этому, как к чему-то очень особенному.
 
- Оглядываясь назад, можно ли говорить о том, что эта травма имела накопительный характер?
- Мы до сих пор пытаемся разобраться и консультируемся с врачами. Но, судя по всему, нет. За несколько дней до соревнований в Риме мне сделали МРТ. Ничего серьезного не выявили и разрешили играть. А потом все случилось в один момент в моем первом же матче.

К сожалению, у меня такой характер – до последнего буду молчать и играть, сделаю все, чтобы выиграть. Мой совет – всегда говорите своей команде даже о малейшей боли. Это обязательно надо учитывать и на тренировках, и на турнирах.
 
- Ты перенесла операцию на колене и довольно-таки непростую реабилитацию. Как психологически справлялась с этим?
- К сожалению, на момент травмы я была в очень хорошей форме. Через неделю должна была играть на своем первом турнире WTA, попадала в квалификацию Roland Garros. Было очень обидно. В течение двух с половиной месяцев в клинике, которая, кстати, в основном предназначалась для футболистов, на всех телевизорах показывали теннис – Roland Garros и Wimbledon. Конечно, мне было тяжело, но это стало дополнительной мотивацией для меня – в следующем году я обязана оказаться на этих турнирах.
 
Естественно, было очень страшно перед операцией. Но на тот момент мою голову заполняла одна мысль – это необходимо для возвращения на корт, для того, чтобы прекратились боли. Ради этого я готова идти на любые риски.
 
Еще страх – самая большая преграда на пути восстановления после операции, поскольку вначале ты боишься делать какие-либо движения. Более того, у меня и сейчас случаются небольшие воспаления – на Australian Open, на турнире в Ирпене было подобное. Ты идешь к врачу, делаешь МРТ и УЗИ и надеешься, что ничего серьезного не найдут. Потом все равно выпадаешь на 3-4 недели из рабочего процесса. В такие моменты важно настроиться. Да, была травма. Да, теперь это твое слабое место. Но нужно не отчаиваться, а уделять этой травме в разы больше времени, заботиться о себе.

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Источник — Большой теннис Украины

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