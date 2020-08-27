ATP Нью-Йорк. Джокович и Баутиста-Агут сыграют в полуфинале

Матчи 1/2 финала перенесут на один день из-за протестов против расизма

  • 27.08.2020 14:54
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ATP Нью-Йорк. Джокович и Баутиста-Агут сыграют в полуфинале
© ATP. Новак Джокович

На Мастерсе в Нью-Йорке завершились матчи 1/4 финала.
 
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович одержал свою 21-ю подряд победу в Туре, не проиграв пока ни единого поединка в текущем сезоне. 
 
Американец Рейлли Опелка не смог завершить встречу со Стефаносом Циципасом из Греции. Еще в двух матчах состоялись камбэки. 
 
В четверг полуфинальные матчи сыграны не будут из-за протестов против расизма.

Нью-Йорк. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович Ян-Леннард Штруфф – 6:3, 6:1
 Роберто Баутиста-Агут –  Даниил Медведев – 1:6, 6:4, 6:3

Нижняя часть сетки

 Стефанос Циципас –  Рейлли Опелка – 5:6 (отказ)
 Милош Раонич Филип Краинович – 4:6, 7:6(2), 7:5

Пары 1/2 финала

 Новак Джокович –  Роберто Баутиста-Агут
 Стефанос Циципас –  Милош Раонич

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Источник — Sport.ua

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