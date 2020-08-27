ATP Нью-Йорк. Джокович и Баутиста-Агут сыграют в полуфинале

На Мастерсе в Нью-Йорке завершились матчи 1/4 финала.
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович одержал свою 21-ю подряд победу в Туре, не проиграв пока ни единого поединка в текущем сезоне.
Американец Рейлли Опелка не смог завершить встречу со Стефаносом Циципасом из Греции. Еще в двух матчах состоялись камбэки.
В четверг полуфинальные матчи сыграны не будут из-за протестов против расизма.
Нью-Йорк. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович – Ян-Леннард Штруфф – 6:3, 6:1
Роберто Баутиста-Агут – Даниил Медведев – 1:6, 6:4, 6:3
Нижняя часть сетки
Стефанос Циципас – Рейлли Опелка – 5:6 (отказ)
Милош Раонич – Филип Краинович – 4:6, 7:6(2), 7:5
Пары 1/2 финала
Новак Джокович – Роберто Баутиста-Агут
Стефанос Циципас – Милош Раонич
Источник — Sport.ua
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