ATP Нью-Йорк. Джокович и Баутиста-Агут сыграют в полуфинале

На Мастерсе в Нью-Йорке завершились матчи 1/4 финала.



Лидер мирового рейтинга Новак Джокович одержал свою 21-ю подряд победу в Туре, не проиграв пока ни единого поединка в текущем сезоне.



Американец Рейлли Опелка не смог завершить встречу со Стефаносом Циципасом из Греции. Еще в двух матчах состоялись камбэки.



В четверг полуфинальные матчи сыграны не будут из-за протестов против расизма.

Нью-Йорк. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович – Ян-Леннард Штруфф – 6:3, 6:1

Роберто Баутиста-Агут – Даниил Медведев – 1:6, 6:4, 6:3

Нижняя часть сетки



Стефанос Циципас – Рейлли Опелка – 5:6 (отказ)

Милош Раонич – Филип Краинович – 4:6, 7:6(2), 7:5

Пары 1/2 финала

Новак Джокович – Роберто Баутиста-Агут

Стефанос Циципас – Милош Раонич